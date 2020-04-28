27 Nisan 2020 23:52
Son Güncellenme Tarihi: 28 Nisan 2020 00:13

Halife Hafter Libya'da kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etti

Libya Ulusal Ordusu Lideri General Halife Hafter, ülkenin başına geçtiğini duyurdu.

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Libyalı General Halife Hafter

Libyalı General Halife Hafter | Fotoğraf: Magharebia/ Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

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    Libya Ulusal Ordusu Lideri General Halife Hafter, Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan Suheyrat Anlaşması’nın “hükmünü yitirdiğini” söyleyerek, ülkenin başına geçtiğini duyurdu.

    Hafter, yayınladığı görüntülü mesajında, “Silahlı kuvvetlerin genel komutanlığı, ülke yönetimini üzerine alıyor ve Suheyrat anlaşmasının feshedildiğini duyuruyor. Ağır sorumluluk yüküne rağmen halkın iradesini ve verdiği yetkiyi kabul ediyoruz” dedi.

    Daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret eden Hafter, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü. AA'nın haberine göre BM himayesinde imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın "hükmünü yitirdiğini" savunan Hafter, “Ama şimdi bu anlaşma karanlık geçmişin bir parçası oldu” dedi. 

    RUSYA'DAN TEPKİ

    Sputnik'in haberine göre Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Hafter’in Suheyrat anlaşmasından çıktıkları yönündeki açıklamasının endişe verici olduğunu belirterek “Bu anlaşmanın alternatifi yok” dedi. Libya’daki krizin sadece karşılıklı tavizler ve uzlaşılar yoluyla aşılabileceğini söyleyen Kosaçev, “2015 Suheyrat anlaşmasında tam da bu belirtilmişti. Şahsen bana göre bu anlaşmanın alternatifi yok” ifadesini kullandı.

    ABD, "ÜZÜNTÜ" DUYDU

    ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de Hafter'in açıklamasından "üzüntü duyduğunu" açıkladı. 

    Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hafter ve Libya'daki diğer aktörlerin diyalogla ülkeyi ileriye taşıyacak bir girişimde bulunmalarının ABD tarafından memnuniyetle karşılanacağı" ifade edildi

    Açıklamada "ABD, sivillerin mübarek ramazan ayında sıkıntı çektiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha fazla yaşamı tehdit ettiği bu dönemde, Libya Ulusal Ordusu'nu Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) katılarak insani bir ateşkes ilan etmeye ve sonunda Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği liderliğinde 5+5 askeri komitesi görüşmeleriyle kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına davet ediyor."

    SUHEYRAT ANLAŞMASI

    Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

    Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, ülkenin BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH ile Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı. İki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmeler başarısızlığa uğramış ve süreç askıya alınmıştı.

    Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından 2011 yılından itibaren iç savaş devam ediyor. Ülkede iki farklı yönetim var. 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü; Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti. Merkezi Trablus'ta bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (İhvancı), Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından tanınıyor; Türkiye destekliyor. Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Libya Temsilciler Meclisi ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor. (DIŞ HABERLER)

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