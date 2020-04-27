27 Nisan 2020 23:22

HDP, ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek'i ziyaret etti

HDP, taleplerinin karşılanması için 315 gündür ölüm orunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’i ziyaret etti.

Fotoğraf: MA

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    Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile HDP Marmara Bölge Eş Sözcüsü ve Parti Meclis (PM) Üyesi Ferhat Encü, konser yasaklarının kalkması talebiyle ölüm orucunda bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’i ziyaret etti.

    Ölüm orucunda hayatını kaybeden Helin Bölek ve Mustafa Koçak’ın da anıldığı görüşmede Gökçek, Grup Yorum üyelerinin tahliye edilmesi ve konser yasaklarının kaldırılması taleplerini bir kez daha yineledi.

    GÖKÇEK: BUNLARIN HESABINI KİM VERECEK?

    Gökçek, “Aslında çözülmeyecek sorunlar değildi. İki insanın ölmesi önlenebilirdi ama önlenmedi. Ve işte ne oldu? Helin Bölek, Mustafa Koçak hayatını kaybetti. Bu çok acı bir şey. Kabul edilecek bir şey değil. İnsanlar ölmeyebilirdi. Mustafa hapishane ortamında çürümeyebilirdi. Acı çeke çeke hayatlarını kaybettiler. Bunlar çok acı şeyler. Bunların hesabını kim verecek?” dedi.

    KAYA: İKİ CAN İLE YÜREĞİMİZ YANDI

    Gökçek’e “ayakta olmanı istiyoruz” diye seslenen HDP’li vekil Hüda Kaya da,  “İbrahim’in umudu, direnci çok iyi. Kendisi insana umut aşılıyor. İki can ile yüreğimiz yandı. Topluma yaşamanla umut katmanı istiyoruz. İbrahim’in yaşaması lazım. Ne olursa olsun senin ayağa kalkman lazım. Sen iyi ol, yaşamaya devam et. Bu direnişte toplumun senin yaşamından kazanacağı, besleneceği umuda ihtiyacı var. Senin yaşama tutunman, toplumun umudunun büyümesi demek. Ne olursa olsun umudunu kaybetme, kendini bırakma. Diliyorum ki her birimiz girişimlerimizden sonuçlar alalım. Sonuç almak için çabalıyoruz. Bir an önce, inşallah seni sahnede görmek için çaba harcıyoruz” şeklinde konuştu.

    ENCÜ: MÜCADELENİZ, MÜCADELEMİZDİR

    Ferhat Encü ise “Sizin taleplerinizi sürekli dillendiriyoruz, dillendireceğiz. Direnişiniz toplumun vicdanına seslenen bir direniş. Bizler bu talepleri kendi taleplerimiz olarak alıyoruz. Bunun mücadelesini yürütüyoruz, yürüteceğiz. Eş Genel Başkanlarımızın da selamlarını iletiyoruz. Talepleriniz karşılanana kadar sizinleyiz; mücadeleniz, mücadelemizdir. Bunu bilmenizi isteriz. Direncinizi ve umudunuzu koruyun” dedi. (İstanbul/MA)

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