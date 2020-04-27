Bakan Selçuk: 291 bin 594 firma Kısa Çalışma Ödeneğine başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan Kısa Çalışma Ödeneği için yapılan başvurulara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu" dedi.

Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde sektörel kısıt olmadığını, her sektörden firmanın başvurabileceğini hatırlatan Selçuk , başvuru yapan firmaların sektör içindeki dağılımını açıkladı. Buna göre, imalat sektörü yüzde 39, toptan ve perakende ticaret yüzde 15, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyeti yüzde 12, eğitim yüzde 6, diğer sektörler ise yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Koronavirüs salgınına karşı açıklanan ekonomi paketinde devreye sokulan kısa çalışma ödeneğininin tüm maliyeti İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Patronlar bu süreci işsizlik fonunun kullanılması, telafi çalışma süresinin artırılması ve vergi ertelemeleriyle atlatacak. İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı süre ise işsizlik maaşından düşülecek.

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı kararıyla bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Bu süreçte işçinin son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı karşılanıyor. Fakat bu miktar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor. Bu hesaba göre asgari ücretle çalışan bir işçiye kısa çalışma ödeneği sürecinde 1752 TL ödeniyor.

2008 krizinden sonra yaygınlaşan kısa çalışma ödeneğinde 2008'de sadece 605 kişi yararlandı. 2009 yılında 190 bin 223 kişi, 2018 Rahip Bronson olayından sonra başlayan ve devam eden krizde ise kısa çalışma ödemeleri aylık 10-35 bin arası gerçekleşti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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