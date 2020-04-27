Dünya Sağlık Örgütü: Salgın bitme noktasından çok uzak

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, “Salgın bitme noktasından çok uzak” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Koronavirüsün dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını belirten Ghebreyesus, DSÖ’nün salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyduğunu söyledi. Ghebreyesus, "Çocuklar, Kovid-19'un neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler" dedi.

"SALGIN BİTME NOKTASINDAN ÇOK UZAK"

"Salgın bitme noktasından çok uzak” diyen Ghebreyesus, örgütün Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunun altını çizdi. Ghebreyesus, bu bölgelerdeki ülkelerde Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının test kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle açıklananın çok üzerinde olduğu uyarısında bulundu.

"DÜNYA DSÖ’YÜ DİNLEMELİYDİ"

Ghebreyesus, 30 Ocak'ta uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan ettiklerine vurgu yaparak bu dönemde Çin dışında sadece 82 vaka görüldüğünü, bunların 10'un Avrupa'da olduğunu hatırlattı.

Ghebreyesus, küresel acil dönem ilan edildiğinde her ülkenin kamu sağlığına ilişkin tedbirler alması gerektiğini belirterek, "Biz ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabiliriz. Tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin bizim bir yetkimiz yok. Dünya (koronavirüse ilişkin) dikkatlice DSÖ'yü dinlemeliydi" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "Salgına karşı kapsamlı bir mücadele yöntemi geliştirmeleri, test yapmaları, izolasyon uygulamaları ve takip yapmaları konusunda bütün dünyaya tavsiyede bulunduk. Bu tavsiyelere uyan ülkelerin daha iyi durumda olduğunu görebilirsiniz, bu bir gerçek” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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