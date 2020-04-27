Eski diziler ekrana döndü, ya telifler?

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi setleri durunca, televizyon eski dizileri ekrana getirmeye başladı. Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY), 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ne özel bir çağrıda bulundu. Kanalların bu eski eserler üzerinden de reklam geliri elde ettiğini belirten birlik, telif hakkı sahiplerinin de teliflerinin ödenmesi çağrısında bulundu.

"TELİFLERİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Kovid-19 sebebiyle televizyon ve sinema setlerinin durduğu, yayın akışlarında da eski eserlerin gösterilmeye başlandığı belirtilen açıklamada “Evde kaldığımız bu süreçte bu sektörün önemini daha iyi anladık. Çünkü RTÜK Başkanının da ifade ettiği gibi ‘Rağbet gören yerli yapım ve diziler, içinde bulunduğumuz ağır gündemde de rahatlama adresiniz olarak sizlerle olmaya devam ediyor. Ama siz bizi ekranlarda görmeye devam ettikçe çalıştığımızı düşünüyorsunuz. Kanallar reklam alıp bu eserleri sizlere izleterek tekrar para kazanıyor fakat bu eserlerde telif hakkı sahiplerinin teliflerini ödemiyorlar. Özgün katkımızla oluşturulan bu eserleri ticari olarak kullanarak gelir elde eden kanalları hak sahiplerine teliflerini vermeye davet ediyoruz.” denildi. (MEDYA SERVİSİ)

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