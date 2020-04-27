Mardin Derik’te esnafı darbeden polis açığa alındı

Mardin’in Derik ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının devam ettiği 25 Nisan'da işyerini açan S.Y. adlı esnaf, polis tarafından darp edildi. Esnafın darp edildiği kamera görüntülerinin basına yansıması sonucu gelen tepkiler üzerine polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Derik'te sokağa çıkma yasağının devam ettiği 25 Nisan'da bir esnafın polis tarafından darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği 25 Nisan'da işyerini açan S.Y. adlı esnafın polis tarafından darbedildiği anlar başka bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polisin cezai işlem uygulamak yerine esnafı bir otobüsün arkasına götürdüğü ve sonrasında önce yüzüne tokat attığı, ardından ise boğazından sıkarak ittiği görüldü.

Derik Kaymakamlığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine polisin açığa alındığını açıkladı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek, uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memuru hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personel görevden el çektirilmiştir” denildi. (MA)

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