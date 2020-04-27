27 Nisan 2020 20:48

Kocaeli’de 1 Mayıs programı açıklandı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli'de ‪1 Mayıs'ta, İnsan Hakları Parkı’nda olacak.‬ Eğitim Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, 1 Mayıs hazırlıklarına dair basın açıklaması düzenledi.

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi üyeleri açıklama

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile beraber siyasi partilerden temsili düzeyde katılımla ‪1 Mayıs'ta, İnsan Hakları Parkı’nda olacaklarını açıkladı.‬

    Eğitim Sen Kocaeli Şubesinde 1 Mayıs hazırlıklarına ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı yapan Eğitim Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, "Yaşadığımız salgın süreci belki de hiç olmadığı kadar sömürüye, emek karşıtı ve piyasacı politikalara karşı öfkeyi açığa çıkarmıştır. Sistem, krizleri lehe çevirip birikim rejiminde yeni bir aşamaya geçmek için fırsata çevirme yaklaşımını salgın sürecinde de hayata geçirmek, salgın sonrası sömürünün katmerleşerek devam edeceği, yönetim biçimlerinin çok daha otoriter olacağı bir dünya yaratmak istemektedir. Ancak insanlık son yüzyıllarda belki de ilk kez bu kadar derin sorgulamalara ve başta sağlık olmak üzere yaşamsal ihtiyaçların ve hizmetlerin kamusal olması gerektiğine dair ortak talep etrafında kenetlenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

    Emek ve demokrasi güçlerine düşenin bu ortak talebi örgütlemek ve mücadeleye dönüştürmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bizlerde Kocaeli’de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile beraber siyasi parti ve yapılardan temsili düzeyde katılımla birlikte salgın koşullarında, fiziki mesafe kurallarına uygun bir ‪1 Mayıs‬ etkinliği gerçekleştireceğiz. ‪1 Mayıs‬ günü her kurumdan birer temsilciyle ve fiziki mesafe kurallarına uygun olarak İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı’nda olacağız. Son günlerde konuşulduğu üzere eğer 1 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı ilan edilirse, salgın koşullarında sağlık önlemlerini sekteye uğratmamak amacıyla bu kez 30 Nisan perşembe günü İnsan Hakları Parkı'nda olacağımızı şimdiden ilan ediyoruz" dedi.

    Yıldırım, 1 Mayıs hazırlıklarını şöyle sıraladı:

    • "Bugün, sendika binalarımızın dış cephelerine ‪1 Mayıs‬ pankartlarımızı asıyoruz ve bu haftayı 1 Mayıs haftası olarak başlatıyoruz.‬
    • 1 Mayıs haftası boyunca ses araçlarımızla kent genelinde ‪1 mayıs‬ ve taleplerimize dair duyurularımızı yapacağız, işçi ve emekçi kenti Kocaeli'de 1 Mayıs ruhunu yaşatacağız.‬
    • Halen fiilen işyerlerine giden kamu emekçisi arkadaşlarımızla birlikte KESK olarak bu işyerlerinde ‪1 Mayıs‬ bildirilerimizi okuyacak, hem genel taleplerimizi hem de salgınla birlikte daha da belirginleşen hükümetin emek düşmanı politikalarını bir kere daha protesto edeceğiz.‬
    • 1 Mayıs’a kadar emekçilerden, taleplerimizi dile getirdiğimiz dövizler hazırlayıp bunların görsellerini bizlere ulaştırmanızı rica ediyoruz. Hep birlikte bu taleplerimizin Eğitim Sen Kocaeli şube, genel merkez ve konfederasyon olarak duyurulmasını sağlayacağız.
    • 1 Mayıs günü, Türkiye genelinde, mümkün olan her yerde sınırlı katılım ve fiziki mesafe kurallarına uygun olarak yapacağımız 1 Mayıs etkinliklerinin yanı sıra hep birlikte yaygın bir sosyal medya eylemi de örgütleyerek hep birlikte taleplerimizi dile getireceğiz.
    • Ve ‪1 Mayıs‬ günü hep birlikte evlerimizin balkonlarında ‪1 Mayıs‬ şarkılarımızı söylemeye ve salgında emekçileri hastalığa ve ölüme mahkum etmek isteyenlere karşı emekçilerin birlikte mücadelesini ve dayanışmasını bir kre daha evlerimizin balkonlarından dile getireceğiz.‬
    • Bu vesileyle Kocaeli işçi sınıfının ve emekçilerin ‪1 Mayıs‬ uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü şimdiden kutluyor, ve ‪1 mayıs‬ haftasında tüm Kocaeli halkını hep birlikte sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz."(Kocaeli/EVRENSEL)‬‬

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