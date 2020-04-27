Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 900'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki 27 Nisan tarihli son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım” mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatte;

20 bin 143 test yapıldı,

2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

95 kişi hayatını kaybetti,

4 bin 651 kişi iyileşti.

Öte yandan;

Toplam test sayısı 918 bin 885,

Toplam vaka sayısı 11 bin 261

Toplam can kaybı 2 bin 900

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1736

Toplam entübe hasta sayısı 882

Toplam iyileşen hasta sayısı 33 bin 792 oldu. (HABER MERKEZİ)

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZwBVeHSHoG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 27, 2020

Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)