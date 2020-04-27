SES: Maddi düzenleme yapılacaksa tüm emekçileri kapsasın

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık Bakanlığının 1 Mart 2020 tarihinde açıkladığı döner sermaye yönetmeliğine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Tüm dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık emekçilerinin pandemiye karşı mücadele verdiği bir dönemde Sağlık Bakanlığının “Döner sermayenin 3 ay boyunca tavandan ödeneceği ödülü” açıklamasının sağlık emekçilerini derinden etkilediğini belirten SES, “İş güvenliği ve önlemleri almadan yükümlülüklerden kaçınarak, çalışma barışını bozacak uygulamalara girmesi Bakanın sağlık emekçilerine bakış açısını ortaya koymuştur” diyerek karara tepki gösterdi.

“GEÇİCİ DÖNER SERMAYE UYGULAMASINI MESLEKİ ONURUMUZU ZEDELEYİCİ BULUYORUZ”

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin maddi koşullarına yönelik bir düzenleme yapılacaksa bu düzenlemenin yardımcı hizmetlerden, idari hizmetlere, teknik hizmetlerden sağlık hizmetlerine kadar alanda çalışan tüm emekçiler için yapılması gerektiğini belirten SES, “Biz sendika olarak geçici bir döner sermaye uygulamasını mesleki onurumuzu zedeleyici buluyoruz” dedi. “Döner sermayenin tavandan verilmesine yönelik müjde genel itibariyle, pandemi salgını sonrasında 20 yıllık döner sermaye uygulamasının ve özerk bütçeli hastanelerin çöktüğünün göstergesidir” şeklinde açıklama yapan sendika, müdahale yapılmadığı takdirde hastanelerin tavandan ödeme ötesinde döner sermayelerinde taban ödemelerini gerçekleştirecek bütçesinin kalmayacağını belirtti.

“DÖNER SERMAYE KALKSIN TEMEL ÜCRETTE ARTIŞ YAPILSIN”

“Sağlık emekçilerinin şu an tek derdi aslında yaşatmak için hayatta kalabilmek” diyen SES, bunun içinse dünya standartlarında, yeterli sayıda kişisel ekipman sağlanması gerektiğini belirtti.

Kamu hastanelerinin pandemi sonrası ayakta ve yataklı hizmetlerinde yüzde 80 oranında hizmet sunumunun düştüğünü açıklayan sendika, bunun, salgın döneminde hastanelerin gelirlerinde yüzde 80’lik düşmeye işaret olduğunu belirtti.

SES, “Tüm hastaneler tek bütçe altında toplansın,

Mart 2020 tarihli döner sermaye yönetmeliği kalksın,

3600 ek gösterge bir an önce uygulansın,

Tüm gelirler emekliliğe yansıtılsın,

Döner sermaye kalksın temel ücrette artış yapılsın” şeklinde talepler dile getirildi. (Ankara / EVRENSEL)

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