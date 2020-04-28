28 Nisan 2020 04:40

Aile hekimi: Hasta olmayan işçiye rapor yazmak mı işten atmaya seyirci kalmak mı?

Koronavirüs salgınıyla beraber işçiler rapor almak için Aile Hekimlerine koşuyor. Hekimler ise ikilemde: Hasta olmayana sağlam raporu yazmak mı, işten atılmasına seyirci kalmak mı?

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
    • Paylaş

    Dr. H. Doğan
    Aile Hekimi

    Belki hiçbir dönem doktorlarla işçiler bu kadar karşı karşıya, yan yana gelmemiştir. Bu bile olağanüstü bir dönemin yaşandığını anlatmıyor mu?

    Ben bir sağlık emekçisi olarak orta büyüklükteki bir şehrin, en büyük işçi mahallerinin birinde bir aile sağlığı merkezinde (ASM) çalışıyorum. Çalıştığım yer tıpkı mahalledeki diğer evler gibi.

    Normal koşullarda yani bundan iki ay öncesine kadar bize gelen hastaların büyük bir kısmı yaşlı insanlardan özellikle kadınlardan oluşuyordu. Onların da çok büyük kısmı diyabet ve tansiyon yüksekliğine bağlı olarak sürekli kullandıkları ilaçları yazdırmaya geliyorlardı. Bölgedeki ailelerin büyük kısmı çevre il, ilçe ve köylerden ilimizdeki fabrikalara çalışmak için gelen ailelerden oluşuyor. Çok azı da memur veya başka ülkelerden bir şekilde ülkemize gelen sığınmacılardan oluşuyordu. Evet, içlerinde parmakla sayılacak zenginler ve diğer gruplardan insanlar da vardı ama onlar zaten ASM’ye pek gelmezler.

    Mahalledeki işçiler çok fazla sayıda olmalarına rağmen bana başvuruları en az düzeydeydi. Çünkü zaten gün boyu fabrikalarında çalışıyor veya gece vardiyasından döndükleri için uykudaydılar. Ancak çok zorunlu durumlarda veya resmi işleri olunca izinli zamanlarında bana başvuruyorlardı. Ama Covid-19 salgınından sonra işler çok değişti. Başvuranların arasında işçi sayısı çok arttı.

    HER GÜN ONLARCA İŞÇİ RAPOR ALMAYA GELDİ

    Salgın artık bilimsel olarak tanınıp, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilince, biz hekimler ilk iş olarak etken virüsü enine boyuna öğrenmeye, tartışmaya hastalığı anlamaya klinik bulgularını tanı koyma yöntemini ve tedavisini öğrenmeye koyulmuştuk. Ve hemen kendi koruma tedbirlerimizi sağlamak için yöneticilerle cebelleşmek durumunda kalmıştık.

    Tam bu süreçle beraber dışarıda hiç beklemediğimiz gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Her gün onlarca işçi rapor istemek için başvurmaya başladı. Her seferinde aynı tabloyla karşılaşıyorduk. İşyerleri kapanıyor, ücretsiz izne çıkarılıyorlar veya işten atılıyorlardı. Çalıştıkları fabrika öncelikle kronik hastalığı olanları yani tansiyon, şeker, KOAH gibi hastalığı olanları çağırıp genelgeleri de öne sürerek ücretsiz izne çıkarıyordu. Bunu yaparken gidin sağlık ocağından rapor alın diye işçileri ASM’lere veya hastanelere gönderiyorlardı. O kadar çok işçi bu taleplerle hekimlere başvuruyordu ki diğer işlere zaman ayıramaz olmuştuk.

    "DOKTORUN GÖREVİ BU" DİYEREK YOLLUYORLAR

    Günlerce bu konu görüşüldü. Hiç hastalığı olmayan birinin rapor istemesi, işsizlikle açlıkla baş başa kalan işçilerin durumu giderek artan gerginlik ve gerilim ve büyük bir vicdan muhasebesi... İşçilerin az bir kısmı olan bitenin gerçek sebeplerinin farkındaydı. Patronlarına ateş püskürüyorlardı. Günlerce çalıştıklarını, vardiyaya kaldıklarını, hiç izin, rapor kullanmadıklarını ama en küçük fırsatta kapıya konulduklarını söylüyorlardı ve bir süre rapor isteyerek durumlarını kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Üstelik bir kısmı bunun doktorların görevi olduğuna, onlara öyle emirler verildiğine patronları tarafından inandırılmıştı.

    MESLEKİ TUTUM MU, İŞÇİNİN İŞTEN ATILMASI MI?

    Bu hengame günlerce sürdü. Rapor almak için saatlerce doktora dil döken işçiler, neden rapor veremeyeceğini anlatan doktorlar ve sürekli artan bir gerilim... Bir tarafta mesleki tutum ve hukuki gerçeklik, bir tarafta işçi arkadaşların karşılaştığı durum, açlıkla yoksullukla karşı karşıya gelişleri çok zor ve travmatik dönemler...

    KADIN İŞÇİLER İŞİN GERÇEK YÜZÜNÜ DAHA İYİ GÖRÜYOR

    Çözümünü birlikte tartıştığımız çok işçi oldu. İşçilerin ücretsiz işten çıkarılmalarının böyle bireysel kurtuluş yollarıyla çözülemeyeceğini, doktorlarla karşı karşıya gelmenin, kendini kurtarıp bir köşeye çekilmenin veya üç beş gün rapor alarak sorunların çözülemeyeceğini çok konuştuk. Patronlara teşvikler verilirken işçilerin ücretsiz işten çıkarılmasının görmezden gelindiğini bunu kimlerin yaptığını çok konuştuk. Özellikle kadın işçilerin olayın gerçek yüzünü erkeklerden daha önce kavradığını anladım. Salgının işçileri ayrıştırmak değil birleştirmeye yaraması gerektiğini, patronların kendini her şekilde koruduğunu, işçileri açlığa ya da ölüme ittiklerini kadın işçilerden bizzat duydum.

    BİR İŞÇİ: KÜÇÜCÜK VİRÜS KİTAPLARIN ANLATAMADIĞINI BİZE ANLATTI

    Sonuç olarak bir kadın işçinin ağzından duyduklarımı kısaltarak aktarayım: “Bu hastalık biz işçilerle patronların arasındaki farkı çok açık etmiştir. Küçücük bir virüs kitapların anlatamadığını bize anlattı. Patronların insafı, vicdanı, hatta dini cüzdanları kadar, ötesi yok. Biz yan yana gelmedikçe gelen giden bize vurur. Şimdi de bu mikrop bizi aç bırakıyor. Patronlar kendini nasıl olsa korur, olan bize olacak.”

    Evet, Covid-19 salgını işçi arkadaşın dediği gibi büyük bir yıkıma yol açtı. Sadece işçilere değil biz sağlık emekçilerinin hayatında da geri dönülmez sonuçlara yol açtı. Demek ki derdimiz de çaremiz de aynı.

    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)

    Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    İki aile hekimine koronavirüs bulaştı: İzolasyon odası dahi yok

    İki aile hekimine koronavirüs bulaştı: İzolasyon odası dahi yok

    Koronavirüse yakalanan aile hekimlerine maaş kesintisi Meclis gündeminde

    Koronavirüse yakalanan aile hekimlerine maaş kesintisi Meclis gündeminde

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi
    SONRAKİ HABER

    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Ölen ölsün ama ille de çarklar dönsün mü?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İlkin MTTB, sonra TMTF düşürüldü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisinin cambazı koronavirüs

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Birlikte mücadele edelim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Halife Hafter Libya'da kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etti
    Halife Hafter Libya'da kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etti

    Libya Ulusal Ordusu Lideri General Halife Hafter, ülkenin başına geçtiğini duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'nu karalamak için kumpas haber yapmakla suçlanan 4 kişi serbest bırakıldı
    İmamoğlu'nu karalamak için kumpas haber yapmakla suçlanan 4 kişi serbest bırakıldı

    İBB’nin 100 ton limonu "yandaş bir isimden" aldığı yönündeki kurmaca haber hazırlayan kişiler serbest bırakıldı.

    Bakan Selçuk: 291 bin 594 firma Kısa Çalışma Ödeneğine başvurdu
    Bakan Selçuk: 291 bin 594 firma Kısa Çalışma Ödeneğine başvurdu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ana kadar 291 bin 594 firmanın Kısa Çalışma Ödeneğine başvurduğunu açıkladı.

    Dünya Sağlık Örgütü: Salgın bitme noktasından çok uzak
    Dünya Sağlık Örgütü: Salgın bitme noktasından çok uzak

    Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, “Salgın bitme noktasından çok uzak” dedi.

    1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağına tepki: Hükümet yasağı fırsata çevirmek istiyor
    1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağına tepki: Hükümet yasağı fırsata çevirmek istiyor

    Sağlık ve belediye işçileri salgın sürecinde virüsle burun çalışmak zorunda. Bu iş kollarında örgütlü sendika temsilcileriyle işçilerin sorunlarını ve 1 Mayıs’a giderken taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    Mardin Derik’te esnafı darbeden polis açığa alındı
    Mardin Derik’te esnafı darbeden polis açığa alındı

    Mardin'in Derik ilçesinde sokağa çıkma sırasında dükkanını açan esnafı darbeden polis açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de 1 Mayıs programı açıklandı
    Kocaeli’de 1 Mayıs programı açıklandı

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli'de ‪1 Mayıs'ta, İnsan Hakları Parkı’nda olacak.‬ Eğitim Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, 1 Mayıs hazırlıklarına dair basın açıklaması düzenledi.

    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi
    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi

    Denizli Devlet Hastanesi sağlık çalışanları koronavirüs salgını döneminde bakanlığın kendilerine verdiği adaletsiz ek ödeme uygulama tepki gösterdi.

    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor
    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor

    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi ve Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, salgın nedeniyle Türk-İş’in aldığı karar gereği bu yıl 1 Mayıs’ın sembolik bir kutlama ve anma şeklinde yapılmasının düşünüldü

    Şakran Cezaevi'nde boş koğuş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 tutuklu kalıyor
    Şakran Cezaevi'nde boş koğuş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 tutuklu kalıyor

    HDP Milletvekili Feleknas Uca, Şakran Cezaevi'nde koğuşların boş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpusun kaldığını ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    SES Manisa Şubesi yönetiminin dayanışma ziyaretine engel
    SES Manisa Şubesi yönetiminin dayanışma ziyaretine engel

    SES Manisa Şubesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki üyelerine dayanışma için gittiklerinde hastanenin başhekimi tarafından engellendiklerini duyurdu.

    İTO: İzmir'de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye yükseldi
    İTO: İzmir'de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye yükseldi

    İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye ulaştı.