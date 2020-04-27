Denizli Devlet Hastanesi sağlık çalışanları koronavirüs salgını döneminde Sağlık Bakanlığı'nın ek ödemeleri üç ay tavandan ödeneceğini açıklamasına ilişkin bu uygulamanın adaletsiz olduğunu söyleyerek hastane önünde tepkilerini dile getirdi.

Sağlık personeli ve uzman hekimler Denizli Devlet Hastanesi’nde ek ödeme dağıtımında Denizli'deki Sağlık Yönetimi ve Başhekimliğinin haksızlık yaptığı, adaletsiz davrandığı gerekçesiyle başhekimlik binası önünde açıklama yaptı.

Denizli Ekspres’in yaptığı habere göre, Denizli Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünle toplanan onlarca sağlık çalışanı, Başhekim Erkan Erkaleli'ye dilekçe verdi. Sağlık çalışanları, başhekimle defalarca konuşmalarına rağmen ek ödeme dağıtımındaki haksızlığın giderilmediğini ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi. (Denizli/EVRENSEL)

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