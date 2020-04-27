Urfa Tabip Odası Başkanı Melik ve Genel Sekreter Yüksekyayla serbest bırakıldı

Urfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreteri Osman Yüksekyayla, ifade vermek üzere gittikleri İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Melik ve Yüksekyayla adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İfade vermek üzere gittikleri İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Urfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, çıkarıldıkları Urfa Adliyesi’nde Nöbetçi Mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Melik ve Yüksekyayla’nın odanın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeden kaynaklı gözaltına alındığı öğrenildi.

Urfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik hakkında Urfa Tabip Odası’nın kentteki günlük koronavirüs salgınına ilişkin hazırladığı rapora “Halkı korku ve paniğe sevk etme” gerekçesi ile soruşturma açılmış, Melik, 9 Nisan'da ifade vermişti. (MA)

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