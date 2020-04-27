Urfa Tabip Odası Başkanı Melik ve Genel Sekreter Yüksekyayla gözaltına alındı
Urfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreteri Osman Yüksekyayla gözaltına alındı.
Ömer Melik | Fotoğraf: MA
Urfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreteri Osman Yüksekyayla, ifade vermek üzere gittikleri İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Melik ve Yüksekyayla’nın odanın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeden kaynaklı gözaltına alındığı öğrenildi. Melik ve Yüksekyayla, emniyet işlemlerinin ardından Urfa Adliyesi’ne çıkarıldı.
Urfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik hakkında Urfa Tabip Odası’nın kentteki günlük koronavirüs salgınına ilişkin hazırladığı rapora “Halkı korku ve paniğe sevk etme” gerekçesi ile soruşturma açılmış, Melik, 9 Nisan'da ifade vermişti. (MA)
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