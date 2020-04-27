Kanada’dan Bangladeş’e dayanışma: Tekstil işçilerinin hakları korunsun

Bangladeş’te binden fazla tekstil işçisinin öldüğü Rana Plaza felaketinin sekizinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Kanadalı sendikalar ve sivil örgütler, bugün koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan çoğu kadın Bangladeşli tekstil işçilerinin haklarına sahip çıkılması ve koruma önlemleri alınmasını istedi.

Tekstil atölyelerinin bulunduğu Rana Plaza binasının çöküşünden yedi yıl sonra, Bangladeş tekstil sektörü işçileri Kovid-19’a karşı mücadelede bugün daha fazla risk altındalar.

Canadianlabour.ca’da yayınlanan habere göre, Kanadalı sendikalar ve sivil örgütler, Bangladeşli işçilere derhal yardım yapılmasını ve haklarının korunması çağrısında bulundular.

ATILAN ADIMLAR BOŞA GİTMESİN

Kanadalı koalisyon, işçiler ile ilgili endişelerin Kanada sınırında sona ermediğine ve diğer ülkelerde kıyafet üreten milyonlarca kadın ve erkeğin terk edilemeyeceğini belirterek, özellikle de Rana Plaza felaketinin ardından, tehlikeli çalışma koşullarını düzeltme çabalarının bir küresel sağlık krizin ortasında geri alınmaması geretiğine dikkat çektiler.

24 Nisan 2013’te Bangladeş’in başkenti Dhaka’da bulunan Rana Plaza’nın çökmesiyle çoğu uluslararası tanınmış markalara üretim yapan tekstil işçisi en az 1132 kişi yaşamını yitirmiş ve 2 bin 500’den fazla işçi de yaralanmıştı.

SALGIN TEKSTİL İŞÇİLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Kanadalı örgütlerin açıklamasında şunlara dikkat çekildi:

“Trajedi, standart altı çalışma koşulları ve endüstrideki düşük ücretler ücretleri açığa çıkardı. Falekete yönelik halk öfkesine yanıt olarak 200’den fazla küresel marka ve perakendeci, işyeri güvenliğinde önemli iyileştirmeler sağlayan, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmayı Bangladeş ve küresel sendikalarla imzaladı.

Bugünkü salgın ise, hazır giyim işçilerinin yaşamları ve geçim kaynakları için yeni tehditler yaratıyor.

Markalar ve şirketler tedarik zincirlerindeki siparişleri iptal ettiler, fabrikalar çoktan tamamlanmış işler için bile işçi ücretlerini ödeyemedi. Bu, milyonlarca insanı gelir ve iş güvenliği olmadan terk etmektir.”

4 MİLYON TEKSTİL İŞÇİSİNİN YÜZDE 80’İ KADIN

“Kadınlar bu krizden özellikle etkileniyor. Bangladeş’in dört milyon hazır giyim işçisinin yüzde 80’i kadın. Bu işçiler yıllarca yoksulluk maaşları aldılar, ancak ay sonunu zor getiriyorlar ve yararlanabilecekleri bir mali birikimleri yok. İşsiz, gelirsiz, sağlık hizmetlerine çok az erişimi olan ve herhangi bir sosyal güvenlik ağı olmadan, kolayca aşırı yoksulluğa düşebilir ve kendileri ile ailelerini beslemekte zorlanabilirler.

Krize yanıt olarak, Bangladeş hükümeti uzun bir süre boyunca ülke çapında resmi bir tatil başlattı. Milyonlarca işçi boş ceplerle köylerine döndü, kapalı fabrikalardan ödenmemiş ücret veya kıdem tazminatlarını tahsil edemedi. Hükümet yardım paketlerini fabrikalar aracılığıyla kanalize ediliyor, ancak işçilerin bunlara erişmesi zor oluyor. Bazı fabrikalar, işçilerin kişisel koruma olmadan sıkışık koşullarda çalışmaya devam ettikleri şekilde açık kaldı.”

“Kanada sendikaları ve sivil örgütleri, Bangladeş hazır giyim sektörü çalışanları ve tüm ülkelerdeki hazır giyim sektörü çalışanları ile dayanışma içerisindedir ve acilen aşağıdakileri talep etmektedir:

ÜCRETLER ÖDENSİN, ÖNLEMLER ALINSIN

Kanada markaları ve perakendecileri, tamamlanan veya üretimde olan siparişleri ödeyerek tedarikçilere ve işçilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Krizin başlangıcında istihdam edilen tüm işçilere ücret ya da kıdem tazminatları ödemeli ve pandemi sırasında çalışan işçilerin Dünya Sağlık Örgütü koruma önerilerini yerine getirebilmeleri ve güvenli olmayan işleri reddetme hakkını saklı tutabilmeleri sağlanmalıdır.

İŞÇİLER İÇİN ACİL YARDIM SAĞLANSIN

Kanada dahil hükümetler, uluslararası finans kurumlarının, bağışçı hükümetlerin, markaların ve perakendecilerinin katkılarıyla hazır giyim sektörü işçileri için kurulacak küresel acil yardım programlarını desteklemelidir. Bu programlar, işçilerin istihdamını ve ücretlerini korumalıdır.

ZORUNLU İNSAN HAKLARI DURUM TESPİTİ

Kanada hükümeti, şirketlerin, operasyonlarında ve tedarik zincirlerinde insan haklarına saygı göstermeleri için yasa oluşturmalıdır. Bu tür bir mevzuat, şirketlerin insan hakları ve çevresel riskler konusunda gereken özeni göstermelerini, bu riskleri önlemek ve hafifletmek için gerekli adımları atmalarını sağlar ve insan haklarını kötüye kullandıklarında mahkemelerde sorumlu tutar.

PANDEMİ SONRASI ADİL BİR EKONOMİ

Endüstri bir bütün olarak mevcut fiyatlandırmayı ve iş modelini ileriye doğru değiştirmelidir. Kanada markaları, işçilerin haklarına saygı duyacak ve tedarikçilerin işçilere yaşanabilir bir ücret ile sosyal yardım ödemelerini sağlayacak daha sürdürülebilir ve esnek tedarik zincirleri oluşturmayı taahhüt etmelidir.”

Fotoğraf: @USAS Twitter hesabından alınmıştır

İMZACILAR:

Uluslararası Af Örgütü Kanada

Kanada Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri

Birleşik Çelik İşçileri

Birleşmiş İşçiler Kanada Konseyi

Dünya Kadın Yürüyüşü Koordinasyon Komitesi

Quebec Uluslararası Korporasyon Örgütleri Birliği

Kanada Uluslararası İşbirliği Konseyi

Kadana Emek Kongresi

Kanada Kurumsal Sorumluluk Ağı

Kanada Kamu Çalışanları Sendikası

İşçi Dayanışması Enternasyonal Merkezi (CISO)

Kanada Adil Ticaret

Inter Pares

KAIROS: Kadana Ekümenik Adalet İnisiyatifleri

Maquila Dayanışma Ağı

Kanada Maden İzleme

Nobel Kadınları İnisiyatifi

Ontario Katolik “No Sweat” Ağı

Ontario İkinci Öğretim Öğretmenleri Federasyonu

Oxfam Kanada

Kanada Kamu Hizmeti İttifakı

Sosyal Adalet Bağlantısı

Ontario İngilizce Katolik Öğretmenler Birliği

Kanada Birleşik Kilisesi

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