27 Nisan 2020 16:57

Yenice Çırpılar Termik Santrali ÇED olumlu kararı iptal edildi

Çanakkale Yenice’deki Çırpılar Kömürlü Termik Santrali için verilen ÇED olumlu raporu iptal edildi.

RWE kömür santrali

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • ÇEVRE
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    TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğinin açtığı dava sonucu Çanakkale Yenice’deki Çırpılar Kömürlü Termik Santrali için verilen ÇED olumlu raporu iptal edildi.

    TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından Çanakkale Yenice ilçesi, Çırpılar ve Kovancı Köyü mevkiinde planlanan "Çırpılar Kömürlü Termik Santrali" hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali için açılan davada Çanakkale İdari Mahkemesi ÇED olumlu kararının iptaline karar verdi. 

    Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada beş yıldır aralıksız ve soluksuz sürdürülen mücadelede başarıya ulaşıldığı belirtilerek, “Haziran 2018’de projeye 'ÇED olumlu' kararı verildi. Bu karar TEMA ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğimiz tarafından birlikte dava edildi. Ayrıca Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası da dava açtı. Ocak 2019’da yapılan ilk duruşmanın ardından iki ayrı bilirkişi heyeti alanda yapılan keşifler sonunda raporlar düzenledi. Her iki ayrı heyetin lehimize raporundan sonra mahkeme de lehimize karar vererek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 'ÇED olumlu' kararını iptal etti” denildi. 

    “MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

    Hukuki sürecin kazanıldığı, Bakanlığın temyiz yoluna gitmesi durumunda mücadeleye devam edileceğinin vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Beş yıldır sürdürdüğümüz bu mücadelede başarı için yerel ve ulusal ölçekte iş birliği ve dayanışmanın ve bilimsel yaklaşımın önemini bir kez daha gördük. Bu mücadelemizde emeği geçen Agonya köylülerine ve muhtarlarına, Yenice, Kalkım, Akçakoyun, Edremit Körfezi halkına, Türkiye'nin her yanından destek olan herkese, Agonya  Dayanışması’naYeşil Yenice Dayanışması'na, Çanakkale ZMO’ ya, İda Dayanışma’ya, Çan Çevre Derneği’ne, Temiz Hava Hakkı Platformu’na, Yuva Derneği’ne, 350 Ankara’ya, EDÇEP’e, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne, Çanakkale Belediyemize, Edremit Belediyemize, Küçükkuyu Belediyemize, Balıkesir ve Çanakkale CHP milletvekillerimize, dava ortağımız TEMA’ya ve alanda görev alan tüm dernek üyelerimiz ve bilimsel destek veren tüm bilim danışma kurulumuza, adını sayamadığımız emek veren herkese ve özel olarak da avukatımız Ömer Aykul’a çok teşekkür ederiz.” (HABER MERKEZİ)

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