Bangladeş'te koronavirüs gerekçesiyle maaşı ödenmeyen işçiler eylem yaptı

Bangladeş'te koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kısıtlamalar devam ederken, bu süreçte işten atılan ve maaşları ödenmeyen işçiler başkent Dakka'da eylem yaptı.

AA'nın yerel basındaki haberlere dayandırarak verdiği bilgiye göre, Dakka'da çoğu tekstil sektöründen yüzlerce işçi, maaşları ödenmediği için eylem yaptı. Bir tekstil fabrikasında çalışan Muhammed Uccal, "Neredeyse son iki aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Ne paramız var, ne yiyeceğimiz." dedi.

Çekçek sürücüsü Şohelur Rahman, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalar yüzünden bütün gün evinde oturduğunu, hiçbir gelirinin olmadığını, ailesini geçindirmek için herhangi bir birikiminin bulunmadığını söyledi. Rahman, Bangladeş hükümetinin kendilerine yiyecek yardımı yapmadığını belirtti.

Afet Yönetimi Bakanlığından Şah Kamal, hükümetin ülkedeki milyonlarca kişiye yiyecek yardımında bulunduğunu öne sürmüştü.

Bazı sendikalar 15 Nisan'da yaptıkları açıklamada, yaklaşık 10 bin tekstil işçisinin işlerini kaybettiğini duyurmuştu.

Bangladeş Tekstil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği, salgın nedeniyle 3 milyar dolarlık siparişin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ülkede salgın nedeniyle 26 Mart'ta başlatılan kısıtlamaların 5 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.

Toplam 5 bin 913 Kovid-19 vakasının bulunduğu ülkede şimdiye kadar 152 kişi hayatını kaybetti. (DIŞ HABERLER)

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