Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz

Natalie COLEMAN

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, sansürlenmiş haberleri halka iletmek için sıra dışı bir yol buldu: Blok dizme oyunu olan Minecraf’ta yer alan devasa büyüklükte bir kütüphane.

Haberlerin internette en çok sansürlendiği ülkelerde bile kullanıcılar Minecraft’ı yükleyip Sansürlenmemiş Kütüphane’de sanal kitap raflarında gezinerek haberlere ulaşabiliyor.

MediaMonks prodüksyon şirketinde kıdemli interaktif yapımcı olan ve aynı zamanda bu kütüphanenin yapımında yardımcı olan Robert-Jan Blonk, Fast Company’ye verdiği röportajda “İçeride, kendi ülkelerinde sansürlenmiş gazetecilerle ilgili makale ve bilgi bulabilirsiniz’ dedi ve ekledi: “Biz bu haberleri bu kütüphanede olan kitaplar üzerinden paylaşıyoruz ve insanlar rahatça okuyabiliyor, çünkü bu gazetecilerin ülkelerinde bile Minecraft oynayabiliyorsunuz.”

16 FARKLI ÜLKEDEN 24 KİŞİ TASARLADI

12.5 milyon Minecraft blogundan oluşan, 16 farklı ülkeden 24 kişinin tasarladığı ve inşa ettiği bu devasa dijital kütüphane, Rusya, Meksika, Mısır, Vietnam ve Suudi Arabistan gibi sancürcü ülkelerde bile, gazetecilerin yazdığı gerçek ve sansürlenmemiş makalelere ev sahipliği yapıyor.

Fast Company’nin belirttiğine göre, devletin sansür görevlileri kütüphaneyi ele geçirip silmeye çalışsa bile başka ülkelerdeki diğer sunucular geri alıp korumaya hazırlıklılar.

Tasarım stüdyosu olan BlockWorks ve yaratıcı ajans DDB Germany’nin de tasarımına yardım ettiği kütüphanede, büyük dairesel bir odada hangi kanadın hangi ülke tarafından organize edildiğini gösteren bayraklar bulunuyor. Okuyucular ve oyuncular kolayca oyunu ve haritayı indirip oyundaki karakterlerini Rusya kanadına yürütüp bir kitap alıp, Rusya’da, devleti protesto eden engellenmiş bir site olan grani.ru içinden bir makale okuyabilirler.

​ Fotoğraf: uncensoredlibrary.com'dan alınmıştır ​

CEMAL KAŞIKÇI’NIN MAKALELERİ DE VAR

Suikasta uğrayıp öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, nişanlısının sansürlenmiş makalelerinin oyuna dahil edilmesi için kütüphanenin yaratıcılarıyla birlikte çalıştı. Kütüphanede makaleleri bulunanlar arasında ülkesinden sürgün edilen Vietnamlı Nguyen Van Dai, Meksika’da öldürülen Javier Valdez, Mısır’dan Mada Masr ve Rusya’dan Yulia Berezovskaia da bulunuyor.

Projenin amacı, sansürlenmiş haberlere ulaşımı sağlamanın yanı sıra, özgür basının karşısındaki tehditlere dair farkındalık yaratmak ve devletlerine karşı gelen sansürlenmiş gazetecilere uygulanan acımasız muameleyi gözler önüne sermek. Blonk, “Bu, sansür uygulamasına dikkat çekmek için eşsiz bir yol’ dedi. FastCo’ya ve sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlar sansürlendikleri için ölüyorlar. Umuyoruz ki birçok oyuncu ve insanla, bu problemi tekrar gün yüzüne çıkaracağız.”

Başlık ve arabaşlıklar Evrensel’in tercihidir.

futurism.com’dan çeviren İlyada Zamar