TTB, işyeri hekimleri için pandemiye hazırlık rehberi hazırladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), işyeri hekimlerinin tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında, işyerlerinde yapılması gerekenleri kontrol edebilmeleri amacıyla bir rehber hazırladı.



Rehberde, toplum sağlığının korunması ve işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli olacakları bir ortamda işlerini devam ettirebilmeleri, temel prensipler doğrultusunda, işyerlerinde uygulayabilecekleri Kovid-19 pandemisi ile mücadele yöntemlerine yer verildi.



Rehberde ayrıca, "Salgınla mücadele süresince bu kılavuz ile ortaya koyulan usuller işyerlerinin iç yapısına ve operasyonlarına uygun bir şekilde adapte edilirken, yetkili devlet kurumlarının belirleyeceği kurallar ve alacakları kararların öncelikli olduğu unutulmamalıdır" diye belirtildi.

YARARLANILABİLECEK BELGELER

Rehberde yararlanılabilecek belgeler olarak, "Koronavirüs salgınından korunma ‘Acil Durum Eylem Planı’ örneği, Kovid izlem formu, talimatlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) İşyeri Önerileri" yer aldı.



Rehberin tamamına bu adresten ulaşılabilir. (MA)

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