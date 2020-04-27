27 Nisan 2020 16:29

HDP'li Koçyiğit, İbrahim Gökçek için İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna başvurdu

HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nu girişimlerde bulunmaya çağırdı.

İbrahim Gökçek

Fotoğraf: MA

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    Halkların Demokratik Partisi Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit; 315 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’i yaşatmak için İnsan Hakları İnceleme Komisyonun acil inisiyatif almasını ve gerekli adımların atılması için girişimlerde bulunması için başvuruda bulundu.

    Grup Yorum Üyelerinden Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, konser yasaklarının kaldırılması, İdil Kültür Merkezine yapılan baskınların son bulması, Grup Yorum üyeleri hakkında açılan davaların düşürülmesi, Grup Yorum üyelerinin “arananlar” listesinden çıkarılması ve tutuklu müzisyenlerin serbest bırakılması talebiyle cezaevinde başlattıkları açlık grevi eylemlerini daha sonra ölüm orucuna dönüştürdüklerini belirten Koçyiğit; “Bu nedenle ölüm orucunun 288. gününde Helin Bölek hayatını kaybetmiştir. Grubun diğer üyesi İbrahim Gökçek ise halen ölüm orucuna devam etmektedir.  Helin Bölek’in ardından cezaevinde adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan 28 yaşındaki Mustafa Koçak’ta 24 Nisam 2020 tarihinde eyleminin 217.gününde yaşamını yitirmiştir. Helin Bölek, Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek’i yaşatmak için İnsan Hakları Dernekleri, Sivil Toplum Örgütleri ve biz milletvekillerin tüm girişimlerimize rağmen olumlu bir geri dönüş alınmamıştır. Başta İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olmak üzere AKP iktidarı bu üç insanın ölüm yolculuklarına göz göre göre seyirci kalmıştır” dedi.

    İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun Helin Bölek ve Mustafa Koçak’ın ölümüne sessiz kalarak, hiçbir girişimde bulunmayarak kuruluş amacına ve işlevine aykırı bir pratik sergilediğinin altını çizen Koçyiğit şunları söyledi; “Şimdi bir kez daha komisyonun göreve davet ederek eyleminin 315. gününde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’i yaşatmak için İnsan Hakları İnceleme Komisyonunu derhal inisiyatif alamaya çağırıyoruz. İbrahim Gökçek’in yaşamını yitirmesi an meselesidir.  Yaşama hakkı en temel insan hakkıdır. Bu nedenle İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ölüm orucundaki İbrahim Gökçek’i yaşatmak acil insiyatif almalı ve gerekli adımların atılması için girişimlerde bulunmasını arz ve talep ederim. “ (HABER MERKEZİ)

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