27 Nisan 2020 16:07

Kadınları darbeden polisleri görüntüleyen Gazeteci Zülal Koçer’e soruşturma açıldı

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşünde kadınları darbeden polisleri görüntüleyen Gazeteci Zülal Koçer hakkında soruşturma başlatıldı.

Zülal Koçer

Fotoğraf, Zülal Koçer'in kişisel arşivinden alınmıştır

  • ANASAYFA
  • MEDYA KADIN
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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Takip ettiği 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü haberinin görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter'da paylaşan Gazeteci Zülal Koçer’e soruşturma açıldı. Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor.

    Hakkındaki soruşturmayı Twitter hesabı üzerinden duyuran Koçer, "Bir gazeteci olarak kaydetmek ve kaydettiğimi kamuoyu ile paylaşmak benim görevim. O gün de öyle yaptım. Sosyal medya hesabımdan paylaştığım bu video çok sayıda paylaşım alırken bir o kadar da emniyet müdürlüğü ve içişleri bakanlığı etiketi aldı. Polis tarafından kadınların saçlarından tutulup gözaltına alındığını gösteren videoyu paylaştığım için. Bugün ise soruşturma başlatıldığını öğrendim" dedi.

    "SUÇ İŞLEYENİNDİR, BUNU AÇIĞA ÇIKARAN GAZETECİNİN DEĞİL"

    Bolu’dan gelen bir telefonla hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğini dile getiren Koçer, "Soruşturmanın bu tweet nedeniyle olduğunu öğrensem de henüz suç isnadını bilmiyorum. Ancak benim o gün yaptığım tek şey gazetecilikti. Suç oluşturacak herhangi bir fiilim yokken suç isnat etmeleri şaşırtmıyor açıkçası çünkü biliyoruz ki bu ülkede gazetecilik birileri için fazla tehlikeli. Gazeteciler ne zaman bu devletin kabahatlerini ortaya koyacak işler yapsa, hedef oluyorlar, suçlu ilan ediliyorlar. Oysa ki suç isleyenindir, bunu açığa çıkaran gazetecinin değil. Gazetecilik suç değildir, gördüklerimi kaydetmeye, halka ulaştırmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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