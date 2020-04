Hukuk okumak zor ancak belirsiz bir düzenin içinde öğrenci olmak daha zor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Uzaktan eğitim adı altında tüm sorumluluğu öğrenciye yüklemek, imkanları yetersiz kalan öğrenciye de okulu dondurabilir yolunu göstermek vicdanların çoktan donmuş olduğunu hepimize göstermiş oldu. Sınıf tekrarı yapmaksızın son sınıfa kadar geldim. Çoğu zaman okulun yanı sıra tam zamanlı/yarı zamanlı işlerde çalıştım. Sırf okulun uzamaması için yaz okullarına kaldım. Çünkü okulum uzarsa hem benim hem ailemin her yönden daha çok sıkıntıya düşeceğinin bilincinde oldum.

Bu senenin güz döneminde alttan derslerimle beraber toplamda 12 ders aldım ve hepsini geçmek için çalışıp çabaladım. Aynı şekilde bu süreçte de ücret karşılığı yine bir ailenin çocuklarına baktım. Hiç zorlanıyorum yoruluyorum diye şikayet edip sızlanmadım. Aldığım dersleri eksiksiz geçtim ve son döneme geldim. Maalesef pandemi sebebiyle okulumuz tatil edildi ve 3 haftalık bir süre için olduğu ilan edildi. Ben de yanıma üç haftalık sürede ne çalışıyorsam o kadar kitap aldım memleketime geldim. Ancak YÖK daha sonra ki açıklamasında bu sürecin uzadığını ve uzaktan eğitime geçileceğini duyurunca elim kolum bağlandı. Benim evim şehir merkezinde değil. Internet erişimi olmayan çoğu zaman telefon bağlantısı dahi kesilen bir köyde.Bilgisayar yok, internet erişimi yok, yanımda doğru dürüst çalışma kitabı yok ama eğitim var! Bu eğitime ben nasıl ulaşayım? Mail attığım hocaların hiçbiri ama hiçbiri dönüş yapmadı.

Çok aklıma takılıyor her öğrenci aynı ekonomik düzeyde olamaz, bunu hiç mi düşünen olmadı?Ya da düşünmek istemesem de düşünmek zorunda kaldığım, bana hissettirilen şey;kırsal kesimde yaşayan öğrenci bir hiç…Onun eğitim hakkı bir hiç…Onun hayalleri bir hiç…Onun geleceği bir hiç…

HAFTALARDIR KÜREKLE KAR TEMİZLEMİŞİZ…

Ailemin yanında olmak bu süreci bir nebze olsun daha pozitif hale getirebilirdi ancak okulumuzun her hafta her dersin etkinliği olacağını ve bu etkinliklerin geçme notumuza etki edeceğini duyurması üzerine ağabeyimlere taşınmak zorunda kaldım. Bilgisayarım yok ama en azından telefondan erişim sağlayabilirim bu etkinliklere düşüncesiyle… Bir buçuk ay geçti ve bu süre boyunca her gün haftasonu dahil sınava girdim. Bazı günler üç dört “etkinlik” oldum. El yazısıyla ödev yazdığımdan tutun makale özeti çıkarma, sunum hazırlama, pratik çalışma çözme ödevleri ve test sorusu yazma ödevleri gibi çeşitli ödevler hazırladık. 8-9 haftadır aralıksız dinlenmeksizin bir çalışma içerisindeyim ama stres ve yorgunluktan öğrendiğim hiçbir şey yok. En son da öğrendik ki haftalardır kürekle kar temizlemişiz. Çünkü hocalarımız bu seferde tüm bu haftalık çalışmalarımızın karşılığı olarak 12 puan , yüzde 5’lik oran gibi değer biçtiler. Yoğunluktan, tarihinde yetiştiremediğim ödev var. En kötüsü de buna uzaktan eğitim denilmesi. Gözlerim kör olacak Pdf dosyası okumaktan. Bu bizim sağlığımız için ne kadar tehlikeli bir durum oysa. Ama kimin umrunda? Sadece makale ve pdf dosyaları yüklemekle uzaktan eğitim olur mu? Diğer üniversitelerde neden böyle değil madem bu kadar kolay?

Dekanlığın açıklamaları öğrenciyi anlamaktan çok uzak. Daha vize tarihleri gelmeden 56 sınava girdim. Adına haftalık etkinlik denilse de hepsine göz nuru döktüm emek vedim gece gündüz. Bunca ödev ve etkinlik stresini nasıl bir öğrenci kaldırabilir ki? Bu yorulmuşluğumuz ve kırılmış hevesimiz ne olacak? Her saniyesi sınav düşünmekle geçen bir insan psikolojisi nasıl olur ise halim aynen öyle. Bu süreç başladığından beri odaya kapanıp ders çalışıyorum ama bu kargaşa da ne öğrenilebilir ki? Daha fazla sınav ve daha fazla ödev istemiyorum çünkü artık çok yoruldum. Ben çalışmaktan ve yorulmaktan hiç şikayet etmezdim hep mücadele ederdim ama bu süreç benim ruhumu bile yordu. Bu esaretten, hocaların bu “canım istedi yaptım sınavları”ndan kurtulmak istiyorum. YÖK hangi üniversiteye ne yetki verdiyse bunun nasıl işlediğini de takip etsin istiyorum. Hakkımız neyse o hak bize teslim edilsin. Ailemden ayrı kaldığıma bunca stresi yaşadığıma değsin istiyorum. Hukuk Fakültesi kazanmak zor bu bölümü okumak da zor ancak sistemsiz ve belirsiz bir düzenin içinde sürüklenen bir öğrenci olmak en zoru.

