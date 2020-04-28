Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi

Birkan BULUT

Ankara

Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresinin CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in sorularına CİMER aracılığıyla verdiği yanıtta, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart ile kapatıldıkları 18 Mart tarihine kadar saray ve müzeleri 6 bin 164 turistin ziyaret ettiği açıklandı. Dolmahçe Sarayı’nda bir gişe görevlisinin 14 Mart’ta hastaneye kaldırılarak, 17 Mart’ta “Akut solunum yolu enfeksiyonu ve inflüenza” nedeniyle hayatını kaybettiği açıklaması ise müze ve sarayların bu olaydan sonra kapatıldığını ortaya koydu.

Türkiye’de Kovid-19 salgınına karşı önlemler ocak ayından itibaren alınmaya başlasa da yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği saray ve müzeler 18 Mart’ta kapatıldı. Dolmabahçe Sarayı’nda “solunum yolu enfeksiyonu” tanısı konulan bir gişe görevlisinin 14 Mart’ta hastaneye kaldırılarak 17 Mart’ta hayatını kaybetmesi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği şüphesini ortaya çıkarmıştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’de bulunan müze ve saraylara salgın sürecinde gerçekleşen turist ziyaretlerini ve Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybeden gişe görevlisi hakkındaki iddiaları CİMER’e sordu.

YILBAŞINDAN BERİ 241 BİN ZİYARETÇİ

Bünyesinde üç saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı barındıran Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresinin CİMER aracılığıyla verdiği yanıtlarda vahim bulgular ortaya çıktı.

Çakırözer’e verilen yanıta göre, Cumhurbaşkanlığına bağlı saray ve kasırları 1 Ocak-18 Mart arasında 124 bin 22’si yabancı olmak üzere 241 bin 605 turist ziyaret etti. Sağlık Bakanlığının Türkiye’de ilk koronavirüs vakasını açıkladığı 11 Mart’tan tarihi alanların kapatıldığı 18 Mart’a kadar geçen bir haftada bile Milli Saraylar İdaresine bağlı saray ve kasırları 6 bin 164 turist ziyaret etti.

GİŞE GÖREVLİSİNİN ÖLÜMÜNDEKİ İDDİALARA YANIT

Milli Saraylar İdaresi 80 personelin çalıştığı Dolmabahçe Sarayı’ndaki bir gişe görevlisinin mart ortasında şüpheli ölümüne ilişkin iddialara da yanıt verdi. Gişe görevlisinin “Solunum yolu enfeksiyonu’ gerekçesiyle hastaneye kaldırılması sonrasında ziyaret kısıtlaması getirildiği ve 17 Mart’ta hayatını kaybettikten sonra müzelerin kapatıldığı doğrulandı. Gişe görevlisinde Kovid-19 tespit edilemediği belirtilen yanıtta, ölüm nedenleri arasında “Akut solunum yolu enfeksiyonu ve inflüenza”nın da sıralanması akıllara Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Aytaç Yalman’ı getirdi. Yalman’ın ölüm sebebinin Kovid-19 olduğu daha sonra yapılan tetkiklerde ortaya çıkmıştı.

NEDEN 18 MART’A KADAR BEKLENDİ?

Tarihi alanların kapatılması için neden 18 Mart’a kadar beklendiği konusunda ise Milli Saraylar İdaresi, “15.03.2020 tarihi itibarıyla önce ziyaret saatleri ve sayıları kısıtlanmış, 18.03.2020 tarihi itibariyle de başta Kültür Bakanlığı olmak üzere diğer kamu müzeleri ile eş zamanlı olarak tüm ziyaretler durdurulmuştur” yanıtı verdi. Bu yanıt da yine 14 Mart’ta hastaneye kaldırılarak 17 Mart’ta yaşamını yitiren gişe görevlisini akıllara getirdi.

ÇAKIRÖZER: İHMALDE SORUMLULUĞU OLANLAR SORUŞTURULMALI

Milli Saraylar İdaresinin yanıtını değerlendiren Çakırözer, “Türkiye’ye salgının yurt dışından geldiği başından biri biliniyor. Hal böyleyken görüyoruz ki, yurt dışı ile en çok teması olan saray ve müzeler göz göre göre açık tutulmuş. Aralarında salgının ilk ortaya çıktığı Uzakdoğu ülkeleri de dahil olmak üzere 124 bin yabancı turistin elini kolunu sallayarak gelmesine izin verilmiş. Salgının dünyaya aralık ayında yayılmaya başladığı bilinirken, mart ayında kapatılana kadar yerli yabancı 250 bin kişi bu alanları ziyaret etmiş. Bu çok büyük bir risk. Hatta yetmemiş resmi hesap üzerinden turistlerin ziyaretlerini fırsat gibi gösteren bir tweetler atılmış. Bu alanların keyfi olarak açık tutulması sorumsuzluk örneği. Hatta Türkiye’de ilk vakanın açıklanması sonrasında bile bir hafta bekleniyor. Ne zaman kapatılıyor? Şüpheli bir ölümün ardından. O ölüm tek vaka değil. Saraylarda başka duyduğumuz en az 3-4 vaka var. Bu ihmallerde sorumluğu olanların derhal soruşturulması gerekiyor” diye konuştu.

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