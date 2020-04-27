Ev işçilerinin yardım talebi İBB’yi harekete geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev işçilerinin sosyal yardım talebi üzerine harekete geçti.

Evrensel'e konuşan İmece Ev işçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın, İBB’den yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Ümraniye’ye bağlı Aşağı Dudullu Mahallesinde ihtiyaç sahiplerine kolilerin ulaşmaya başladığını anlatan Kargın, eksik olanların ise zamanla tamamlanacağını belirtti. İlk olarak 30 ev için başvuru yaptıklarını anlatan Kargın, başka ihtiyaç sahiplerinin de olduğunu ifade ederek, İBB’nin kendisiyle irtibata geçmesi durumunda yeni belirledikleri ihtiyaç sahiplerini de ileteceklerini söyledi.

EVRENSEL, TALEPLERİNİ DUYURMUŞTU

Evrensel'de yayımlanan haberde Ayten Kargın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korona sonrası ev işçisi kadınlara erzak yardımı ve maddi yardımda bulunacağını duyurduğunu hatırlatarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da aynı talebi karşılamasını istedi.

KAFTANCIOĞLU DEVREYE GİRDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, ev işçilerinin sorunlarını ve taleplerini dinlemek amacıyla İmece Ev İşçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirmişti. Kargın, bu görüşmede ekonomik olarak zor durumda olduklarını belirterek Kaftancıoğlu’ndan belediyelerin ev işçilerine yardım etmesini talep etmişti. Kaftancıoğlu da bu talebe karşılık “Ev işçilerinin yaşadığı mağduriyetin katlanarak arttığının farkındayım. Sizlere gerekli yardımların ulaştırılması konusunda belediye başkanımız ile bizzat görüşeceğim” şeklinde yanıt vermişti. CHP’li Kaftancıoğlu’nun devreye girmesi sonucu İBB İstanbul’daki ev işçileri için harekete geçti.

Türkiye’de ev işçiliği; kayıt dışı, sigortasız ve güvencesiz çalışma şartlarının en yoğun görüldüğü iş kollarından biri. Türkiye’de ev işçilerinin net sayısı resmi olarak tespit edilemese de yapılan araştırmalara göre 1 milyondan fazla ev işçisi var. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ev işçileri, gündelik ya da haftalık olarak ev temizliği, aşçılık faaliyetleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi işlerde çalışıyor. Güvencesizlik, sigortasızlık, baskı, düşük ücret, mobbing ve uzun süreli çalışma saatleri gibi birçok sorunla mücadele eden ev işçilerinin neredeyse tamamı bugünlerde Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalmış durumda. (HABER MERKEZİ)

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