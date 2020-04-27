Oyak Renault'ta üretim yeniden başladı, 7 bin işçi iş başı yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir alan ve 27 Mart 2020 tarihinde üretime ara veren dev otomobil fabrikası Oyak Renault, bugün itibariyle üretime yeniden başladı. 582 bin 483 metrekare alan üzerine kurulu üretim tesisinde, karoseri-montaj ve mekanik-şasi fabrikaları, AR-GE merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi'nde yaklaşık 7 bin işçi iş başı yaptı.

Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip olan fabrikadan yapılan açıklamada, "Üretimimize verdiğimiz geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında, sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır" denildi. (DHA)

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