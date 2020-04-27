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    • İskender Bayhan: Sürecin normalleştirilmesi yetersizliklerin üstünü örtemez

    Gazeteci İskender Bayhan, Sağlık Bakanının "normalleşme" açıklamalarını ve İdlib'deki son gelişmeleri Gündem Özel'de değerlendirdi.

    27 Nisan 2020 18:01
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    Gazeteci İskender Bayhan, Sağlık Bakanının "normalleşme" açıklamalarını ve İdlib'deki son gelişmeleri Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de değerlendirdi.

    İskender Bayhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Hükmet ve Sağlık Bakanı cephesinden gelen açıklamalar, “koronavirüsü yeniyoruz” umudunu ve beklentisini yükseltmiş görünüyor. Ramazan Bayramı’ndan sonra Erdoğan’ın “çifte bayram” dediği açıklamadan bugüne gelişen süreci düşündüğümüzde mayıs sonu veya haziran başı gibi artık hayat normalleşmeye başlayacak beklentileri gittikçe yükseliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri önümüzdeki dönem açısından da hükümetin bir başarı senaryosu olarak taahhüt etmek istiyor. (Bu bir yandan tedbiri de elden bırakmamak adına) hâlâ “dikkatli olalım, uyarıları yerine getirelim” açıklamaları yapılsa da aslında bu tedavi süreci rakamlar, ölüm oranları gibi veya vaka sayıları gibi rakamlara ilişkin son günlerdeki veriler üzerinden bir başarı hikayesine dönüştürülmeye çalışılıyor. Ama tabii bunun çok erken olduğunu söyleyen açıklamalar da var. “Her an bu tablo daha riskli hale gelebilir” görüşleri de tartışmaların merkezine oturmaya başladı. Türkiye iki noktada önemli bir sınav veriyor.

    Birincisi: Son sokağa çıkma yasağı rakamlarını açıkladı İçişleri Bakanlığı. 83 milyonluk ülkede 63 milyon kişi sokağa çıkmamış. Bu 20 milyon kim, kimlerden oluşuyor? Bu kesim büyük oranda işçi ve emekçiler. Bu salgın karşısında hükümetin almış olduğu tedbirlerin niteliği, içeriği ciddi bir tartışma konusu. Bunun üstünü örtemez bu veriler.

    İkincisi: Salgının gidişatı, alınmış tedbirlerden çok, görebildiğimiz kadarıyla hastanelerdeki tedavi sürecinde elde edilen sonuçlar, salgınla mücadelenin yerine konularak olumlu hava estirilmeye çalışılıyor.

    Bunlar önümüzdeki dönemde bir tehlikeye işaret ediyor. Bundan sonra daha az ölümler, uzun sürece yayılmış hastalık veya bulaşı vakaları normalleştirilip bir moral ortamı içerisinde genel olarak başarı tablosu içerisinde milyonlarca işçi ve emekçinin kendi kaderine terk edilmiş halinin olağanlaşması, normalleşmesi tehlikesi içeriyor.

    Erdoğan’ın “çarklar dönecek” açıklamasıyla, Sözcü İbrahim Kalın’ın “üretimi engelleyemeyiz, durduramayız sağlık nedeniyle” açıklamaları burada direngi noktasını oluşturuyor.

    İŞÇİLERİN POZİSYONU SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI POZİSYONU

    Salgının başından beri işçi ve emekçilerin pozisyonu tamamen sürü bağışıklığı pozisyonu. Bu kesimlerin ekonomik ve sosyal olarak desteklenmesinde izlenen politikalar da tamamen sürü bağışıklığı politikasının ifadesiydi. Ne ekonomik açıdan ne sosyal açıdan bu kesimleri koruyacak politikalar uygulanmadı. Üretimin devam ettiği alanların artması sürü bağışıklığı politikasının çok çarpıcı göstergesi.

    İDLİB’DE KURULMUŞ OLAN STATÜ BIÇAK SIRTINDA

    5 Mart görüşmesinden sonra şu değerlendirmeleri yapmıştık:

    • İdlib’de imzalanan mutabakat geçici olarak rahatlama yaratacaktır. Ama asla İdlib’deki çatışma zeminini ortadan kaldıracak özellik taşımayacaktır.
    • İdlib’de daha ciddi çatışma, tehlike ve kayıplar gündeme gelecektir.
    • Bu çatışmaların Türkiye Suriye savaşına dönüşme riski söz konusudur.
    • Bölgeye dışarıdan meseleye dahil olmuş güçler buradan çekilmeden çözüm sürecinin başlaması mümkün görünmemektedir.

    Bütün bunlar yakıcı bir şekilde geçerliliğini koruyor. Son bir haftada Türkiye daha fazla askeri yığınak ve askeri sevkiyat yaptı. Bir dizi çatışma alevlendi. Oraya müdahale edip telefon diplomasisiyle bu iş durdurulmaya çalışıldı. Dışişleri bakanları konferansıyla 5 Mart ve Soçi’deki temel bazı kararlar tekrar hatırlatıldı. Şu an hem HTŞ açısından hem rejim açısından hem Rusya ve Türkiye açısından İdlib etrafında, M4, M5 karayolu etrafında oluşmuş olan veya kurulmuş olan statü denge bıçak sırtında ve patladığında büyük kayıplar gündeme getirebilecek durumda. Grift bir yapı gibi gözüken tabloda Rusya’nın ve Türkiye’nin bu grift durumu yönetebilme kapasitesi de daralıyor. (WEB TV)

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