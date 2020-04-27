SES Şişli Şube: Risk grubundaki sağlık emekçilerini çalıştırma ısrarından vazgeçilsin

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi, kronik hastalığı olan ve engelli raporu bulunanları zorla çalıştırma ısrarı yüzünden iki sağlık emekçisinin hayatını kaybettiği belirterek; “Kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü tüm sağlık emekçileri idari izne tabi tutulmalıdır” açıklaması yaptı.

Açıklamada Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan engelli sağlık emekçisi İbrahim Arslan ve İstinye Devlet Hastanesinde Kronik KOAH hastalığı olan ve çalışmaya devam ettirilen Seyfettin Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık emekçisi İbrahim Arslan’ın 23 nisan 2020 cuma günü hayatını kaybettiği belirtilerek; “Engelli olan İbrahim arkadaşımız, salgından birinci derecede etkilenme potansiyeline sahip olmasına karşın, mevcut uygunsuz koşullarda çalıştırılarak alenen adı geçen hastane yönetimince ihtiraslı sisteme kurban edilmiştir. Bu uygulamanın ölümlere açık davet sunduğunu defaatle belirtmemize rağmen başhekimlik, başhemşire kanalıyla gerekli sorumluluğu kendisinin üstlendiğini ve geri adım atmalarının mümkün olmadığını ifade etmiştir” denildi.

“RİSK GRUBUNDAKİ TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ SAYILMALI”

Gerek adı geçen hastanede gerekse diğer sağlık merkezlerinde çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin, sağlık raporlarıyla belgelenmiş engelli olma hallerinin kendilerini ağır risk grubuna dahil etmesinin göz önünde bulundurularak izinli sayılma talebiyle idarelere yazmış oldukları dilekçelerine ret cevabı aldığının altı çizilen açıklamada şöyle denildi:

“Bakanlığın izin genelgesine atıfla idareler, sonradan engelli olanlara izin verilemeyeceğini ileri sürmektedir. 657 sayılı kanuna bağlı çalışan engelli memurların genelgede "engelli statüsünde çalışanlar" olarak tanımlanması, engelli yurttaşlar arasında yapay sınıflandırmalar yaparak ayırımcılığa kılıf uydurma çabasından başka bir şey değildir. Zira doğuştan veya sonradan edindiğine bakılmaksızın engelli durumunda bulunanların, kategorik risk seviyelerine göre mukayeseli engel durumları bazında eşit düzeyde korumaya ihtiyaç duydukları aşikardır. Zonguldak valisi Erdoğan Bektaş gibi sağlıkçıların kendi kendilerini kastten ölüme sürüklediği biçimindeki akıllara durgunluk veren yersiz mazeretlerden kaçınılarak ivedi biçimde gerekli adımların atılması olmazsa olmaz kabilindendir. Bu minvalde İbrahim Arslan sağlık emekçisini göz göre göre ölüme gönderen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Hakan Gürbüz'nün derhal görevden alınmasını, ihmalkarlığın yol açtığı ölümlere mahal vermemek adına başta engelliler olmak üzere risk grubundaki tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçilerine acilen idari izin temin edilmesini siyasi iktidar ve ilgili bakanlıktan beklemekteyiz.”

İstinye Devlet Hastanesinde ise Kronik KOAH hastalığı olan ve çalışmaya devam ettirilen Seyfettin Karakaya’nın da hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada; “Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak ilk günden dediğimiz gibi; Kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü tüm sağlık emekçileri idari izne tabi tutulmalıdır. Bir arkadaşımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok artık. Yetersiz olan Sağlık Emekçilerinin sayısını tamamlamak için kronik hastalığı olan ve engelli raporu bulunanları zorla çalıştırma acziyetinden vazgeçilmelidir. Çalışmaya hazır bekleyen binlerce Sağlık Emekçisinin bir an önce ataması yapılmalı, ataması yapılmasına rağmen güvenlik soruşturmasına takılanlar bir an görevlerine başlatılmalı ve haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Sağlık Emekçileri görevlerine iade edilerek mevcut açık kapatılmalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

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