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    • On binlerce işçi çay hasadına katılamıyor, üretici çözüm istiyor

    Çay hasadına günler kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Rize'ye şehir dışı girişleri yasaklanırken; çay üreticileri hasat için yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor.

    27 Nisan 2020 14:07
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    Ali Osman ERTAŞ
    Rize

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin mevsimlik işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin daha önce verilen izinlerinin de iptal edilmesi ile çay hasadının nasıl yapılacağı büyük kaygı yarattı.

    Karadeniz’e her yıl gelerek çay hasadına katılan on binlerce Gürcistanlı ve Azerbaycanlı işçi bu sene hasada katılamayacak. Üretici köylü ise 2020 çay sezonunda yaşanan işçi sorununa ilişkin çözüm bekliyor.

    ÜRETİCİ SORUYOR: ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?

    Rize Fındıklı’da çay hasadına hazırlanan üretici köylü Emine Özkaya çay hasadını nasıl yapacağını kara kara düşünüyor. 30 dönüm çaylığı olan ve annesi ile yaşayan Özkaya, “Çayımı kendi imkanlarım ile toplayamıyorum. Geçen seneye kadar Gürcü işçiler ile topluyordum. Gürcistan kapısı kapandı, biz şimdi ne yapacağız?” diyor. Her sabah kalktığında çaylıklara baktığını ve içinin acıdığını dile getiren Özkaya, “Çay özel bir bitkidir. Zamanında toplanmadığı sürece bir getirisi yoktur. Hem de toplamadığın her sürgünü üstünden makas ile aynı topladığın gibi geçmek gerekiyor” diye konuşuyor.

    ‘ORTADA KALDIK, DEVLET ÇÖZÜM ÜRETMELİ’

    “Bize devlet destek verse de toparlanmak ve çayın ikinci sürgününe hazırlık için çok para ve iş gücü harcamamız gerekiyor” diyen Özkaya şu ifadeleri kullanıyor: “Ortada kaldık. Yaşlı annem var. Ben tek başıma büyük baş hayvan da bakıyorum. Devletimiz çözüm üretmeli.”

    Aslandere Köyü Muhtarı Mustafa Özkaya da şöyle konuştu: “Kaymakamlık bize köyde ne kadar işçiye ihtiyaç var diyerek istatistiki bilgi istedi. Ayrıca köyün dışında yaşayan ailelerin de listelerini yapıp 30 Nisan’a kadar bilgi vermemizi istediler. Bu kişilerin Rize’ye hasat için gelmeleri konusunda yardımcı olacaklarını ve ayrıca 65 yaş üstü olan kişiler içinde belli bir plan düşünüldüğü söylendi. ‘O kişilere ulaşılacak, gelen kişiler 15 gün karantinada kalacak’ denildi.

    Çağlayan köyünde başka bir üretici, yılarca özel sektör tarafından sömürüldüklerini ve buna bir son verilmesi gerektiğini söyledi.

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