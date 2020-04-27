Almanya’da mültecilerle dayanışma zinciri

Enver ENLİ

Mannheim

Almanya’da mültecilere yardım ve dayanışma için faaliyet yürüten “Seebrucke” (Deniz Köprüsü) adlı kuruluş, Mannheim kentinde maskeli ve fiziksel mesafe kuralına uyarak “insan zinciri” oluşturdu. Yaklaşık 350 kişinin katıldığı eylem oldukça hareketli geçti. Eyleme Mannheim ve çevresinde faaliyet sürdüren demokratik kurum ve kuruluşların yanı sıra bazı siyasi partiler de destek verdi.

Pazar günü Mannheim Endüstristrasse’de toplanan kalabalık insan zincirinin ardından yapılan konuşmalarda mülteci kamplarında ve sınır boylarında yaşanan sorunlara dikkat çekilirken Avrupa devletlerinin politiklarına tepki gösterildi.

Özellikle Yunanistan’daki mülteci kamplarındaki zor koşullara karşı duyarlılık istenirken kamplarda kalan mültecilerin bir an önce boşaltılması ve Almanya’ya yeleştirilmesi talep edildi.

Eylemde kurum temsilcileri ve Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut’un yanı sıra kurulan serbest kürsüde Mannheim mülteci kampında kalan mülteciler de sorunlarını dile getiren konuşmalar yaptı. O sırada kampta olan mülteciler de pencere ve balkonlardan slogan ve alkışlarla destek verdi...

Dayanışma eylemi yaklaşık bir saat sürdü.

Fotoğraf: Enver Enli/Evrensel

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