27 Nisan 2020 13:00

Şakran Cezaevi'nde boş koğuş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 tutuklu kalıyor

HDP Milletvekili Feleknas Uca, Şakran Cezaevi'nde koğuşların boş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpusun kaldığını ifade etti.

Fotoğraf: MA

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca verdiği soru önergesiyle cezaevinde koğuşların boş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpusun kaldığını ifade ederek koronavirüs salgını ile ilgili gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını sordu. 

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde; İzmir Şakran Cezaevinde boş koğuşlar olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpusun kaldığını belirterek; “Öte yandan basına yansıyan bilgilere göre Şakran Cezaevinde görevli gardiyanların ve iki doktorun COVİD-19 testleri de pozitif çıkmıştır. Üstelik bu doktorların cezaevi personeli ve mahpuslarla teması da tespit edilmiştir. Bu durum, özel olarak Şakran Cezaevi, genel olarak da tüm cezaevlerine yönelik her düzeydeki önlemlerin hızla alınması gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

“TÜM TUTUKLU VE PERSONELE DERHAL TEST YAPILMALI”

Bu önlemlerin başında, hekimlerin temas ettiği tüm tutukluların ve personelin en uygun koşullarda karantinaya alınması gerektiğini ifade eden Uca, “Testlerinin derhal yapılması ve Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nin (CPT), 20 Mart 2020 tarihli Koronavirüs pandemisi bağlamında özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yönelik muameleye ilişkin ilkeler bildirisinde yer alan önlemlerin en uygun şekilde sağlanması gelmektedir. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet‘in, 25 Mart 2020 tarihli açıklamasında yer verdiği, ‘Hükümetler şimdi siyasi mahpuslar ve sadece eleştirel veya muhalif görüşlerini ifade ettiği için alıkonulanlar da dahil olmak üzere yeterli yasal dayanak olmadan alıkonulan herkesi serbest bırakmalı’ şeklindeki önerisinin de gereğinin yapılması her geçen gün daha da önem arz etmektedir” diye konuştu.

Feleknes Uca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den şu soruların cevaplandırılmasını istedi; 

  • Şakran cezaevinde boş koğuşlar mevcut olmasına rağmen, 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpusun kalmasının gerekçesi nedir? Mahpusları ölüm riskiyle karşı karşıya bırakan bu uygulamanın kaldırılmasına ilişkin bir girişiminiz bulunmakta mıdır? 
  • Şakran Cezaevinde kaç mahpus vardır? Bu mahpusların kaç tanesine COVİD-19 testi yapılmış olup bu testlerin kaçı pozitif çıkmıştır? Testi pozitif çıkan mahpusların tedavisi için uygun koşullar mevcut mudur? 
  • Şakran Cezaevinde Görevli kaç gardiyan ve doktora COVİD-19 testi yapılmıştır? Test sonucu pozitif çıkan personel ve doktorların kaç kişiyle teması olmuştur? Test sonucu pozitif çıkan doktor ve personelin temasta bulunduğu mahpuslar ve personel uygun koşullarda karantinaya alınıp, bu kişilere COVİD-19 testi yapılmış mıdır?
  • CPT’nin Koronavirüs pandemisi bağlamında özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yönelik muameleye ilişkin ilkeler bildirisinde yer alan önlemlerin en uygun şekilde sağlanmasına ilişkin bir çalışmanız bulunuyor mu? 
  • Birleşmiş Milletlerin, ‘Hükümetler şimdi siyasi mahpuslar ve sadece eleştirel veya muhalif görüşlerini ifade ettiği için alıkonulanlar da dahil olmak üzere yeterli yasal dayanak olmadan alıkonulan herkesi serbest bırakmalı’ şeklindeki önerisinin gereğinin yapılmasına ilişkin bir girişiminiz mevcut mudur? (HABER MERKEZİ)

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