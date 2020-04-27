27 Nisan 2020 12:54

Rusya’da hükümet suçu emekçilere attı: Memurlar gerekli ciddiyeti göstermedi

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 87 bin 147’ye, ölenlerin sayısı 794’e ulaştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov salgının yayılmasından memurların sorumlu olduğunu savundu.

Fotoğraf: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkedeki memurların birçoğunun koronavirüs tehdidini gerektiğince ciddiye almadığını söyledi.

    Rus Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Peskov, ülke ekonomisinin çökmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

    Rusya'nın bölgelerinde Kovid-19 durumuna göre kararların alındığına dikkati çeken Peskov, “Bu kararlar sonucunda bazı bölgelerde birçok sektör çalıştırıldı. Fakat, bazı bölgelerdeki salgın durumu ciddi ve daha sert tedbirler gerektiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

    Peskov salgının yayılmasından memurları sorumlu tuttu:

    “Memurların birçoğu koronavirüs tehdidine gerekli ciddiyeti göstermedi. Bazıları bilgi eksikliğinden, bazıları başka nedenler dolayı bunu yaptı. Fakat öyle ya da böyle, herkes tehlikenin o kadar büyük olduğuna hemen inanmadı.”

    50 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

    Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 198 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 87 bin 147’ye çıktığı bildirildi.

    Yeni vakaların yüzde 43,4’ünde salgın belirtilerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, 579 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 346’ya, ölü sayısının ise 50 artarak 794’e ulaştığı kaydedildi.

    Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısının 2 bin 871 artarak 45 bin 351’e yükseldiği aktarıldı.

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 183 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, son gün 139 bin olmak üzere bugüne kadar 3 milyon üzerinde fazla test yapıldığını açıkladı.

    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise ordudaki 874 kişide, bakanlığa bağlı okullardaki 779 öğrencide ve 200 öğretmende virüs tespit edildi. (Moskova/AA)

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