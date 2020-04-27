27 Nisan 2020 11:55 Güncelleme: 27 Nisan 2020 12:23

SES Manisa Şubesi yönetiminin dayanışma ziyaretine engel

SES Manisa Şubesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki üyelerine dayanışma için gittiklerinde hastanenin başhekimi tarafından engellendiklerini duyurdu.

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SES Manisa Şube yöneticilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine girişleri engellenirken

Fotoğraf: SES Manisa Şube yöneticilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine girişleri engellenirken

Koronavirüs salgını döneminde hastanelerdeki üyeleri için ihtiyaç ve moral amaçlı destek ziyaretleri gerçekleştiren SES Manisa Şubesi yönetim kurulu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gittiklerinde hastane Başhekimi tarafından içeri alınmadıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada başhekimin gerekçesinin bulaş riski olduğu iddiası olduğunu söyleyen Figen Pehlivan Demirel, “Zaten bizler tüm önlemlerimizi alarak, mesafemizi koruyarak giriyoruz” dedi.

“SENDİKAL FAALİYETİ ENGELEYEREK SUÇ İŞLİYOR”

Yapılan açıklamada, SES Manisa Şube Yönetimi adına Eş Başkan Figen Pehlivan Demirel şu ifadelere yer verdi: “Üyelerimize ihtiyaç ve moral amaçlı gıda ikramı için gittiğimiz Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden Başhekim talimatıyla içeriye sokulmadık. Sağlık emekçilerinin bu zor koşullarda malzeme eksiğini gidermek onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermenin en gerekli olduğu bir süreçteyiz. Bir sendikanın en doğal görevi olan üye ziyaretini engelleyen Başhekim Cengiz Cengisiz sendikal faaliyeti engelleyerek suç işlemektedir. Sendikal mücadeleyi engellemesi nedeniyle kendisiyle ilgili gerekli girişimlerde bulunacağımızı basına ve kamuoyuna bildiririz.” (Manisa/EVRENSEL)

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