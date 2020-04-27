Adana’da ekmek dağıtan 3 kişi gözaltına alınıp tutanak tutulmadan bırakıldı

Adana’nın Yüreğir İlçesine bağlı Yunusoğlu mahallesinde 3 kişi CHP'li Büyükşehir Belediyesinden gelen ekmekleri vatandaşa dağıttıkları için gözaltına alındı.

Gazetemize ulaşan mahalle esnafından Mevlüt Kaya, Cuma günü Adana Büyükşehir Belediyesinin mahallede dağıtılmak üzere gönderdiği 3 bin tane ekmeği gönüllü olarak yoksul vatandaşlara ulaştırdıktan bir gün sonra ekmeklerin dağıtımını birlikte yaptığı 3 kişinin evlerinden gözaltına alınarak Doğankent Karakoluna götürüldüğünü ifade etti.

Kendisinin de gözaltına alınacağının söylendiğini ifade eden Kaya, “Gözaltına alınan 3 arkadaşım Belediyenin araması ile serbest bırakıldı. Böylece beni göz altına almadılar. Ancak gözaltı işlemi ile ilgili bir tutanak tutulmadı” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Mersin'de belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtması yasaklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Bize yasak olan AKP'li belediyeye serbest

AKP'li Ünal ücretsiz ekmek yasağını savundu, belediyeleri paralelcilikle suçladı

Ekmek dağıtımının CHP'li belediyeye yasak, AKP'li belediyeye serbest olması Mecliste