Çiğdem Toker: Avrasya Tüneli sözleşmesinin “mücbir sebep” maddesiyle feshi mümkün

Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker, Avrasya Tüneli sözleşmesinin koronavirüs salgını dolayısıyla "mücbir sebep" maddesine dayanılarak feshedilebileceğini belirtti. Toker, bugün yayımlanan yazısında “Çalışamayan işçiye günlük 39 TL uygun gören iktidar, vatandaşa harcayacak kaynak arıyorsa, KÖİ sözleşmelerindeki ‘mücbir sebep’ maddesini işletebilir” dedi.

Çiğdem Toker, yazısında şu ifadeleri kullandı: Çalışamayan işçiye günlük 39 TL uygun gören iktidar, vatandaşa harcayacak kaynak arıyorsa, KÖİ sözleşmelerindeki “mücbir sebep” maddesini işletebilir... Hemen belirtelim; her sözleşmede “mücbir sebep” maddesi aynı olmak zorunda değil. Bazıları devlete bu olanağı daha rahat sağlıyor. Avrasya Tüneli'ndeki “mücbir sebep” maddesi böyle mesela. (HABER MERKEZİ)

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