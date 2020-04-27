ATO YK Üyesi Müezzinoğlu: Yurtların yerine kapatılan hastaneler değerlendirilmeli

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan hastanelerin açılması ve ihraç edilen sağlık emekçilerinin görev alması gerektiğini belirten ATO Yönetim Kurulu Üyesi Arif Müezzinoğlu, “Daha salgının başındayız, kritik günler yaşayabiliriz” uyarısında bulundu.

Mezopotamya Ajansından (MA) Emrullah Acar'ın haberine göre, yurtların izolasyon için uygun olmadığını belirten Hastanemi Açın Platformu (HAP) ve Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Arif Müezzinoğlu, kapatılan 5 hastanenin izolasyon için uygun olduğunu söyledi. Müezzinoğlu, farklı tarihlerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen 11 bin 500 sağlık çalışanının işine iade edilmesi ve bu hastanelerde hizmet üretmesi gerektiğini ifade etti.

"HIZLI, KOLAY VE ERİŞEBİLİR OLMANIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA KAVRADIK"

Kapatılan 6 hastaneye ulaşımın kolay olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, “Ankara’nın her yerinden neredeyse bir araçla ulaşılabilecek mesafelerdeydiler. Yeni açılan şehir hastanesi ulaşım anlamında çok sıkıntılı, özel araçla ancak gidilebilen bir yerde, yurttaşlar sağlığa erişemiyor. Salgınla birlikte hızlı, kolay ve erişebilir olmanın önemini bir kez daha kavradık. Kapatılan 6 hastanenin yatak sayısına baktığımız zaman, açılan şehir hastanesindeki ile aşağı yukarı aynı sayıda. Dedikleri gibi ‘büyük bir yatak artışı’ yaşanmadı” dedi.

"HASTANELER DEĞENLENDİRİLMELİ"

Salgınla mücadele için kapatılan hastanelerin açılması gerektiğini vurgulayan Müezzinoğlu, “KYK yurtları yerine kapatılan hastaneleri değerlendirin. Bu hastaneler en köklü, oturmuş üst düzey sağlık hizmeti veren hastaneler. Kapatılan hastaneler kolayca açılabilir, yeni hastane yerine hazır hastaneler değerlendirilmeli. Tanı almış ya da pozitif kişileri hazır olan bu hastanelerde izole edin. Daha salgının başındayız, tepe noktasını görmedik, kritik günler yaşayabiliriz” uyarısında bulundu.

"KHK’LİLER GÖREV ALABİLİR"

Güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle genç hekimlerin atamasının yapılmamasına da tepki gösteren Müezzinoğlu, “Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen, genç hekimlerin ataması yapılmıyor. Kapatılan hastanelerde güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan ve KHK’lerle ihraç edilen sağlık emekçileri görevlendirilebilir. İhraç edilen sağlık emekçileri tecrübeli arkadaşlarımız, okulu bitirmeyen hekimler yerine bu arkadaşlarımızın görev alması daha yerinde olur. Hem tıbben hem hukuken hem de insani olarak bunun bir an önce yapılması gerekir” çağrısı yaptı. (HABER MERKEZİ)

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