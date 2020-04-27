27 Nisan 2020 10:20
SANA: İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
Resmi Suriye kaynakları, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Fotoğraf: DHA
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, İsrail’in Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Haberde füzelerin Lübnan hava sahasından atıldığı iddia edildi. Haberde, “Savunma sistemlerimiz, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıya karşılık vererek, düşman hedeflerden bazılarını düşürdü” ifadelerine yer verildi. İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. (DHA)
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