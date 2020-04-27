27 Nisan 2020 09:15
Diyarbakır Tabip Odası: 54 sağlıkçı Kovid-19'a yakalandı
Diyarbakır Tabip Odası, kentte 54 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Fotoğraf: İnanç Yıldız/Evrensel
Diyarbakır Tabip Odası, kentte 54 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 54 sağlık çalışanında koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu. DTO, salgınla en ön saflarda mücadele eden sağlık emekçilerinin korunması yönünde çağrı yaptı.
sağlık çalışanı sayısı: 54
Pandemi ile mücadelede en ön saflarda çalışan sağlık emekçileri korunmalıdır. #RaporCovid19 #Koruyamıyorsunuz pic.twitter.com/3Q0SCeOyQb
— Diyarbakır Tabip Odası (@diyartabip) April 26, 2020
(Diyarbakır/MA)
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