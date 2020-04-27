Türkiye'de koronavirüs: 2805 ölüm, 110 bin 130 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2805'e yükseldi.

Belirti gösteren işçi test sonucu beklerken bile çalıştırıldı; virüs ailesine ve diğer işçilere de bulaştı.

27 Nisan 2020 09:00
Son Güncellenme: 27 Nisan 2020 11:29
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11:29

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KABİNE, ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nden kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinede okullarda 30 Nisan’da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak. Normalleşme adımları ve tedbiriler de toplantının temel gündemini oluşturucak.

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanacak: 1 Mayıs da gündemde

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanacak: 1 Mayıs da gündemde

11:25

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ŞOFÖRLERE YURT DIŞI SERBESTİSİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek" dedi. Yabancı şoförlere de 14 günlük karantina uygulanmadan, yüklerini bırakma izni getirildi. (AA)

10:50

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ATO YÖNETİM KURULU ÜYESİ MÜEZZİNOĞLU: KAPATILAN HASTANELER AÇILSIN

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan hastanelerin açılması ve ihraç edilen sağlık emekçilerinin görev alması gerektiğini belirten Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arif Müezzinoğlu, “Daha salgının başındayız, kritik günler yaşayabiliriz” uyarısında bulundu.

ATO YK Üyesi Müezzinoğlu: Yurtların yerine kapatılan hastaneler değerlendirilmeli

ATO YK Üyesi Müezzinoğlu: Yurtların yerine kapatılan hastaneler değerlendirilmeli

10:02

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ADALAR İÇİN KISITLAMA BAŞLADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar için giriş ve çıkış kısıtlaması başladı. Bostancı İskelesi'nde bekleyen görevliler çalışma ve ikametgah belgesi bulunmayan vatandaşların vapura binmesine izin vermedi.

Adalar için koronavirüs kısıtlaması başladı, belgesi olmayan gidemedi

Adalar için koronavirüs kısıtlaması başladı, belgesi olmayan gidemedi

09:34

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GIDA-İŞ'TEN EVDE KALAMAYAN İŞÇİLERE 1 MAYIS ÇAĞRISI

Sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt’ta işçilere seslenen Gıda-İş yöneticileri, salgının neden olduğu sorunlara karşı 1 Mayıs’ta birleşme ve mücadele etme çağrısında bulundu.

Gıda-İş’ten işçilere 1 Mayıs çağrısı: Ancak birleşirsek saldırıları püskürtebiliriz

Gıda-İş’ten işçilere 1 Mayıs çağrısı: Ancak birleşirsek saldırıları püskürtebiliriz

09:30

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DTO: DİYARBAKIR'DA 54 SAĞLIKÇI KOVİD-19'A YAKALANDI

Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 54 sağlık çalışanında koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu. DTO, salgınla en ön saflarda mücadele eden sağlık emekçilerinin korunması yönünde çağrı yaptı.

Diyarbakır Tabip Odası: 54 sağlıkçı Kovid-19'a yakalandı

Diyarbakır Tabip Odası: 54 sağlıkçı Kovid-19'a yakalandı

08:10

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LİMAN İŞÇİSİ TEST SONUCU BEKLERKEN BİLE ÇALIŞTIRILDI

İstanbul Ambarlı'da Kovid-19 belirtisi gösteren işçi bunu işyeri yönetimine iletmesine rağmen işyerine servisle getirilip çalıştırılıyor. İşyerinde tekrar yönetimle konuşup hastaneye gitmek için izin alıyor. Test sonucunu beklerken de işyerinde çalıştırılmaya devam ediyor. Bu süre içerisinde onlarca işçiyle temasta bulunuyor. Testi pozitif çıkmasına rağmen diğer işçilere test yapılmıyor. İşçi, virüsü diğer işçilere ve ailesine de bulaştırıyor. İşçilerin yaşadıkları, yaygın testin ve zorunlu olmayan alanlarda üretimin durdurularak işçilere ücretli izin verilmesinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor.

Liman işçisi test sonucunu beklerken bile çalıştırıldı!

Liman işçisi test sonucunu beklerken bile çalıştırıldı!

07:21

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"HÜKÜMET ESNAFI ORTADA BIRAKTI

Salgın sebebiyle sokakların boşaldığı, hayatın durduğu bu günlerde işsizlik ve yoksulluk her geçen gün artıyor. Kepenk indiren ve yoksullukla boğuşan küçük esnafın büyük kısmı hükümet kararıyla kepenk indirerek, iş yapamaz duruma geldi. Kocaeli Körfez’de konuştuğumuz ve ekmek teknelerinin kapanması sonucu çok sayıda kişinin de işsiz kaldığını söyleyen esnaf, gelecekleri konusunda kaygılı.

"Hükümet esnafı ortada bıraktı"

"Hükümet esnafı ortada bıraktı"

07:16

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"SERMAYEYE AYRILAN 195 MİLYAR TL EK BÜTÇE İLE HALKA AKTARILABİLİR"

Prof. Dr. Aziz Konukman, ek bütçe kanunuyla mevcut bütçe kanununda yapılacak değişikliklerle, sağlık harcamaları ve yurttaşlara doğrudan ayni ve nakdi desteklerin yapılabilmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Konukman, ek bütçe ile sermayeye ‘teşvik’ adı altında aktarılan 195.6 milyar liranın emekçilere aktarılabileceğini, kamu-özel ortaklığı projelerinde garanti ödemelerinin iptal edilebileceğini ifade etti.

Prof. Konukman: Sermayeye ayrılan 195 milyar TL ek bütçe ile halka aktarılabilir

Prof. Konukman: Sermayeye ayrılan 195 milyar TL ek bütçe ile halka aktarılabilir

06:34

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İŞÇİLER SALGIN KOŞULLARINDA SÖMÜRÜYÜ EVRENSEL'E ANLATIYOR

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren alınan önlemler hep sermaye akışının sürmesine, üretimin devam etmesine yönelik oldu. Açıklanan ekonomik paketler patronlara yönelik hazırlandı; işçiler salgına rağmen yan yana çalıştıkları fabrikalara gönderildi. Bu durum sokağa çıkma yasaklarında da devam etti; işletmeler aldıkları özel izinlerle üretimi sürdürdü. Üretimi sürdürmeyip kısa çalışma ödeniğinden yararlanan bazı patronlar, işçileri ücretsiz izne gönderdi. Milyonlarca işçi sefalete mahkum edildi. Bu süreçte çok sayıda işçiye ve ailesine koronavirüs bulaştı. Bazı işçiler Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İşçiler salgın boyunca karşılaştıkları muameleyi, çalışma koşullarını, salgın riskini ve kaygılarını Evrensel'e anlattı. Bugün Evrensel'de yer alan bazı mektup ve haberler:

Antep'te 700 kişinin çalıştığı Şölen fabrikasında yaklaşık 600 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Aralarında ayda 2 bin lira borç ödeyenlerin olduğu işçiler soruyor: Devletin günde 39 lira vermesiyle nasıl geçinelim?

• Denizli'de, 23 Mart'ta çalıştığı restorandan çıkarılan Ahmet Tufan, istifa etmiş gibi gösterildiği için işsizlik ödeneği alamadığını söyledi.

• Antep'te Akınal Bella Terlik fabrikasında çalışan Uğur Kartal’ın yaşamını yitirmesinin ardından konuştuğumuz işçiler, "Korkuyoruz, üretime ara verilsin" diyor.

Kocaeli'den bir metal işçisi soruyor: Sağlık Bakanlığına, 'Üretime devam' diyen Cumhurbaşkanı’na sormak istiyorum. Anneme ve bana bir şey olursa bunun sorumlusu kimdir?

Maltepe Belediye işçilerinden 1 Mayıs çağrısı: Salgın nedeniyle yaşadığımız sorunlarımızı dile getirmede güçlük çekiyoruz, çünkü herkesin işsizlik ve geleceğe dair kaygıları artmış durumda. Biz çalışıyorsak 1 Mayıs’ı da kutlamalıyız. Bizi yalnızlaştırmaya çalışanlara karşı her yeri 1 Mayıs alanına çevirmeliyiz.

06:17

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1 MAYIS'TA HASTANELERDE SAYGI DURUŞU YAPILACAK, TALEPLER DİLE GETİRİLECEK

1 Mayıs’a günler kala İzmir’de sendikaların çalışmaları sürüyor. Sağlık-İş Genel Merkez Yöneticisi Adem Sarıçoban, 1 Mayıs’ta işyerlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıp işçi marşı çalacaklarını ve taleplerini dile getireceklerini söyledi. Sarıçoban, sembolik de olsa Gündoğdu’da etkinlik yapmak istediklerini ifade etti.

Hastanelerde saygı duruşu yapılacak talepler dile getirilecek 

Hastanelerde saygı duruşu yapılacak talepler dile getirilecek 

DÜN NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 99 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 110 bin 130'a, can kaybı 2 bin 805'e ulaştı.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 Nisan 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı pazar gecesi son buldu.

Ülke çapında pek çok fabrika, sokağa çıkma yasağında aldıkları özel izinlerle üretime devam etti.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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Türkiye'de koronavirüs: 2805 ölüm, 110 bin 130 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 2805 ölüm, 110 bin 130 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanacak: 1 Mayıs da gündemde
Kabine Erdoğan başkanlığında toplanacak: 1 Mayıs da gündemde

Hükümet 5. dijital kabine toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Toplantının gündeminde 65 yaş yasağında esneme, uzaktan eğitim ve 1 Mayıs olacak.

Gıda-İş’ten işçilere 1 Mayıs çağrısı: Ancak birleşirsek saldırıları püskürtebiliriz
Gıda-İş’ten işçilere 1 Mayıs çağrısı: Ancak birleşirsek saldırıları püskürtebiliriz

Gıda-İş Sendikası, Esenyurt Kıraç’ta evde kalamayarak işe gitmek zorunda olan işçilere 1 Mayıs çağrısı yaptı.

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Liman işçisi test sonucunu beklerken bile çalıştırıldı!
Liman işçisi test sonucunu beklerken bile çalıştırıldı!

Sendikaların ve bilim insanlarının zorunlu olmayan alanlarda üretimin durdurulmasına işaret etmesi neden önemli? Bu soruya liman işçilerinin yaşadıkları yanıt veriyor.

"Üretim yerine gelir ama giden bir can yerine gelmez”
"Üretim yerine gelir ama giden bir can yerine gelmez”

Antep'te Akınal Bella Terlik fabrikasında çalışan Uğur Kartal’ın yaşamını yitirmesinin ardından konuştuğumuz işçiler, "Korkuyoruz, üretime ara verilsin" diyor.

"Hükümet esnafı ortada bıraktı"
"Hükümet esnafı ortada bıraktı"

Salgın sebebiyle esnafın büyük bölümü işyerini kapatırken, işyerini açık tutan esnaf zarar ediyor. Devletten ise esnafa kredi dışında destek yok.

Siyaset Bilimci Hamit Bozarslan: Yaşananlar zaferi ilan edilen neoliberalizmin iflası
Siyaset Bilimci Hamit Bozarslan: Yaşananlar zaferi ilan edilen neoliberalizmin iflası

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Bozarslan birçok ülkede uygulanan politikaların koronavirüs karşısındaki başarısızlığını 1979-1980’de zafer ilan eden neoliberalizmin iflası olarak değerlendirdi.

Prof. Konukman: Sermayeye ayrılan 195 milyar TL ek bütçe ile halka aktarılabilir
Prof. Konukman: Sermayeye ayrılan 195 milyar TL ek bütçe ile halka aktarılabilir

Evrensel'e konuşan Prof. Dr. Aziz Konukman, “Ek bütçe ile sağlık harcamaları, yurttaşa ve emekçilere dönük doğrudan ayni ve nakdi destek mümkün” dedi.

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