27 Nisan 2020 08:27

İngiltere Başbakanı Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

Telegraph gazetesi, Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 önlemlerini 7 Mayıs'tan önce hafifletilebileceğini öne sürdü.

Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

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    İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından 22 gün sonra göreve dönerken, ülkedeki kısıtlamaların 7 Mayıs'tan önce hafifletilebileceği iddia edildi.

    Kovid-19 tedavisi gören Johnson, 22 gün sonra işbaşı yaptı. Dün akşam Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Konutu 10 Numara'ya dönen Johnson, bugün ilk iş olarak video konferans yoluyla yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Johnson'ın günlük basın toplantısına da katılacağı öngörülüyor.

    Bu arada, Telegraph gazetesinin haberine göre, Johnson'ın bu hafta kısıtlamaların nasıl hafifletilebileceğine dair planları duyurması bekleniyor.

    Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan Johnson'ın bir yardımcısı, Başbakan'ın kısıtlamaları hafifletebileceğini söyledi.

    7 Mayıs'ın hükümetin karantina önlemlerini yasal olarak gözden geçirmesi gereken gün olduğuna dikkat çeken Johnson'ın yardımcısı, "Ancak Boris, kısıtlamaları bundan önce değiştirmek veya en azından bundan önce bir şeyler duyurmak istiyorsa bunu yapabilir. 'Karantinayı sonlandırmak' ifadesi yanlış, 'karantinayı düzenlenmesi' ifadesi daha doğru olacaktır." diye konuştu.

    MARKET VE ECZANELER DIŞINDA HER YER KAPALI

    İngiltere'de 23 Mart'ta alınan önlemler kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

    Kısmi karantina önlemleri, 16 Nisan'da 3 hafta daha uzatılmıştı.

    İYİLEŞMESİ BİR AY SÜRDÜ

    Başbakan Johnson'ın 27 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. 10 gün geçmesine rağmen iyileşemeyen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

    Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

    Johnson'ın işe dönmeden önce bir süre dinleneceği kaydedilmişti. (Londra/AA)

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