27 Nisan 2020 05:24

Ankara'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Ankara Akyurt'ta saat 02.27 sularında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

türkiye haritası, ankara işaretli bir kırmızı daire var

Fotoğraf: mapquest

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 02.27 sularında Ankara Akyurt'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremin merkez üssünün Ankara Kalecik'e 11 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 14.2 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

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