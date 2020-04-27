27 Nisan 2020 05:24
Ankara'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Ankara Akyurt'ta saat 02.27 sularında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fotoğraf: mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 02.27 sularında Ankara Akyurt'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Ankara Kalecik'e 11 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 14.2 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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