Trelleborg’da üretim ısrarı nedeniyle bazı işçi aileleri de koronavirüs kaptı

Kocaeli Gebze’de kurulu Trelleborg fabrikasında çalışan ve koronavirüs tespit edilen işçi sayısı 25’e çıktı. Petrol-İş’in örgütlü olduğu fabrikada üretim ısrarının sürmesi sadece işçileri değil işçi ailelerini de sağlığından etti. Petrol-İş’in Trelleborg İşyeri Temsilcisi Dursun Karataş, kendi ailesine virüs bulaştırdığını, başka işçi ailelerinin de virüs kaptığını açıkladı. Trelleborg’da üretimin Kocaeli Valiliğinin özel izni ile devam ettiğini söyleyen Karataş, geçtiğimiz hafta virüs tespit edilen işçi ile yakın temaslı 10 işçinin ise fabrika yönetimi tarafından “Elimizde resmi yazı yok” denilerek çalıştırılmaya devam edildiğini söyledi.

“AİLEMİN DIŞARIYLA İLETİŞİMİ YOKTU, BİR TEK BEN İŞE GİDİP GELİYORDUM”

Kendisinin 8 gün önce virüs kaptığını ifade eden Dursun Karataş, “Eşimde ve oğlumda da virüs tespit edildi. Kızımda ise virüs tespit edilmedi, o halasında kalıyor. Virüs aileme büyük ihtimalle benden bulaştı. Çünkü yaklaşık 1 aydır dışarıyla bir iletişimleri yoktu. Eşim zaten ev hanımı. Eşim de oğlum da 1 aydır evde kalıyordu. İşe gidip gelirken muhtemelen ben taşıdım virüsü. Dışarıyla bağlantısı olan sadece ben vardım” dedi.

Geçen 1 hafta içerisinde virüs bulaşan işçi sayısının 25’e ulaştığını söyleyen Karataş, bazı işçilerin virüsü ailelerine de bulaştırdığını ancak toplam sayıya ilişkin net bilgileri olmadığını söyledi.

“RESMİ YAZI YOK” DİYEREK ÜRETİMİ SÜRDÜRDÜLER

Trelleborg’un geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma yasağında Kocaeli Valiliğinin özel izni ile üretime devam ettiğini söyleyen Karataş, “Geçen hafta cumartesi günü sokağa çıkma yasağı sırasında fabrikada Kovid-19 tespit edilmişti. Bu konuyla ilgili şirket yöneticileri ellerinde resmi yazı olmadığını söyleyerek üretime devam etti. Biz de Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek’le fabrikaya gittik. Virüs tespit edilen arkadaşımızla temas halindeki 10 işçiyi Fatih Devlet Hastanesine götürdük. 10 işçi test yaptırdı. Arkadaşlarımızın tomografi sonuçlarında sıkıntı görülmedi. Benim ve Şivan Kırmızıçiçek’in tomografilerinde risk görüldü ve bizi yurda sevk ettiler. Diğer 3 işçi arkadaşımızın ilerleyen günlerde testleri pozitif çıktı” dedi.

ÜRETİM YAPILMAYAN GÜNLER YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLDÜ

Koronavirüs tespiti üzerine kendisi ve Şivan Kırmızıçiçek yurtta tutulurken Petrol-İş Gebze Şube Başkanı ve diğer sendika temsilcilerinin fabrika yetkilileriyle görüşme yaptığını söyleyen Karataş, “İki hafta hafta fabrikanın kapatılmasına karar verildi. Bu 2 haftanın 6 günü yıllık izinden düşüldü. Zaten 23 Nisan ve 1 Mayıs da resmi tatil” dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Trelleborg fabrikasında bir işçide koronavirüs tespit edilmişti. Sokağa çıkma yasağına rağmen Kocaeli Valiliğinin özel izniyle üretime devam edilen fabrikada virüs tespit edilmesine rağmen şirket yetkilileri “Elimizde resmi yazı yok” diyerek üretime devam etmişti. İlk virüs tespit edilen işçi ile yakın temas halindeki işçiler ise sendikacıların müdahalesi ile hastaneye kaldırılarak gözetim altına alınmıştı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Trelleborg fabrikasında Kovid-19 tespit edildi ancak üretim sürüyor!

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