"Hükümet esnafı ortada bıraktı"

Adem KARA

Kocaeli

Salgın sebebiyle sokakların boşaldığı, hayatın durduğu bu günlerde işsizlik ve yoksulluk her geçen gün artıyor. Kepenk indiren ve yoksullukla boğuşan küçük esnafın büyük kısmı hükümet kararıyla kepenk indirerek, iş yapamaz duruma geldi. Berberler, kahvehaneler, çay ocakları, kafeler kapalıyken, açık olan esnafın hali de iç açıcı değil… Kocaeli Körfez’de konuştuğumuz ve ekmek teknelerinin kapanması sonucu çok sayıda kişinin de işsiz kaldığını söyleyen esnaf, gelecekleri konusunda kaygılı.

İrili ufaklı 1700 esnafın olduğu Körfez’de 20 yıldır berber salonu işleten Tekin Akgül, sahipsiz kaldıklarını belirterek, “BAĞ-KUR borçlarımı kendim yatırdım, vergimi, kiramı ödedim, ben bir nevi kamu hizmeti sunuyorum. Devlete hiçbir yükümüz yok ama ortada bırakıldık” diyerek hükümetin esnaf için çözüm üretmediğini dile getirdi. 120’ye yakın kuaför salonunun olduğu ilçede yüzlerce ailenin geçimini esnaflıkla sağladığını dile getiren Akgül, “Benim dükkanımda biz iki aile ekmek yiyorduk, şimdi kapalıyız. Ne zaman açılacağı belli değil. Ben dükkanı açmasam dahi 1600 TL giderim var. Sahipsiz bırakıldık. Üye olduğumuz Esnaf ve Sanatkarlar Odası yaşananlara muhalefet etmiyor, haklarımızı savunmuyor. Ben her yıl 300 TL üye olduğumuz esnaf odasına aidat ödüyorum ama bana sahip çıkmıyor. Sosyal medya üzerinden esnafların nasıl kredi çekebileceğine ilişkin açıklamada bulunuluyor” dedi. Esnaf odalarını “Hükümetin arka bahçesi gibi davranıyorlar” diyerek eleştiren Akgül, “Ben para kazanmıyorum, kredi çeksem bu borcu nasıl ödeyeceğim? Virüs yokken 1 bidon kolonya 35 TL idi, şimdi ise bidon 100 TL olmuş. Nasıl işleteceğiz, nasıl işe başlayacağız?” diyerek tepkisini dile getirdi. Akgül, devletin kira yardımı yapması gerektiğini ve BAĞ-KUR primlerinin devlet tarafından ödenmesini istedi.

“EŞTEN DOSTTAN BORÇLA GEÇİNİYORUZ”

Körfez’de kahvehane işleten Turgut Erdoğan ise 16 Mart itibari ile işletmeyi kapattıklarını ve 3 ailenin gelirsiz kaldığını dile getirdi. “Kapalı olduğu halde 2 bin TL giderimiz var, 10 bin TL kredi çektim. Eşten dosttan borçla geçiniyoruz” diyen Erdoğan, evine ekmek götürmekte zorlandığını söyledi. En azından pandemi sürecinde kapalı olan esnafa devletin destekte bulunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “1 ay sonra açılsak bile eski işlerimize kavuşmamız mümkün değil. Kahveciler Odası Başkanı sosyal medya üzerinden taleplerde bulundu, esnafa yardım istedi ama kimse sesini duymadı. KDV ve sigorta 6 aylığına ertelendi ama ben iş yapmadım ki, 6 ay sonra nasıl ödeyeceğim? Bu dönem KDV ve sigorta alınmasın, asgari ücret dolayında en azından belli bir dönem yardım yapılsın” dedi.

Spor malzemeleri satan ve ismini vermek istemeyen bir esnaf ise işyerinin 1 aydır kapalı olduğunu dile getirerek, gelecek açıklamaları beklediklerini söyledi. 1200 TL gideri olduğunu ve bu süreçte ödemeye devam ettiğini dile getiren esnaf, “Ben vergimi bu süreçte dahi kuruşuna kadar ödedim ama önce devletin elini cebimizden çekmesi lazım. Benim zaten kredi borcum var ve çevremdeki dükkanların hemen hepsinin borcu var. Bir tek belediye ile iş yapan esnafın durumu iyi. İş yapamazken bile kredi çekmem teşvik ediliyor. Ben kredi çeksem bile bunu giderlere vereceğim. Borcu borçla kapatacağım” ifadelerini kullandı. “Bizi borçlandırmak dışında adım atılmıyor” diyen esnaf, “Sadece işyerleri kapanmadı, bu süreçte binlerce işçi işsiz kaldı. Esnafın desteklenmesi lazım ve burada çalışan işçilere yardım edilmesi lazım” diye konuştu.

KOCAELİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ: ESNAFA DESTEK SAĞLANSIN

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, 14 Nisan’da katıldığı bir sosyal medya programında Kocaeli’de elli bine yakın esnaf olduğunu belirtti. Şimdiye kadar krediye başvuran esnaf sayısının on bini aştığını belirten Durmuş, genelge ile esnafların birçoğunun kepenk kapattığını okul kantinleri, servisçiler, kahvehaneler, berberler vb. kesimin zor durumda olduğunu söyledi. Durmuş konuşmasında kepenk kapatan esnafa asgari ücret desteği sağlanması, servis şoförlerine yakıt yardımı, kira ve fatura yardımı, SGK ve vergi borçlarının 72 aya bölünmesi gibi bir dizi talepte bulundu. Yayında sunucunun “Peki başkanım bu taleplerin ne kadarı gerçekleşti?” sorusu ise yanıtsız kaldı.

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