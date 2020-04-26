26 Nisan 2020 18:15

Koronavirüsün Wuhan araştırma merkezinden çıktığı teorisini yayanlar kim?

Soruna ilişkin kuşkuları dile getiren ilk makale ocak sonlarında Güney Koreli Sun Myung Moon’un sahip olduğu Washington Times’da çıktı.

Laboratuvar

Fotoğraf: DHA

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  • DÜNYA
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    Andreas KOSİARİS

    Son haftalarda ortalıkta, SARS-CoV-2 virüsünün sözde laboratuvar çıkışlı olduğuna yönelik senaryolar dolaşıp duruyor. Görünen o ki bu senaryolar, Amerika’da Covid-19 nedeniyle 50 bin kişinin yaşamını kaybetmesinden sorumlu olan Trump hükümetinin söylemlerine dayanıyor.

    Soruna ilişkin kuşkuları dile getiren ilk makale ocak sonlarında Güney Koreli Sun Myung Moon’un sahip olduğu Washington Times’da çıktı. Moon’un liderlik yaptığı dinci-gerici (Moon tarikatı olarak bilinen) “Unification Church” adlı örgüt, mezhepsel ve aşırı antikomünist karekteriyle tanınıyor ve tehlikeli olarak değerlendiriliyor.

    Washington Times’ın söz konusu makalesi, “Koronavirüs, Çin’in biyolojik savaş programı ile bağlantılı olabilir” başlığını taşıyor ve kaynak olarak eski bir İsrail istihbaratçısı olan Danny Shoham gösteriliyor. Shoham, (İsrail Başbakanı) Benyamin Netanyahu’nun Likud partisi ile çalışan ve “Virüsün Wuhan laboratuvarından çıkmış olabileceğini” ilk defa söyleyen kişi.

    Sonradan “Şu ana kadar bunu kanıtlayacak delil ve işaretler yok” diyen de yine Shoham’dır.

    Washington Times’ın atıfta bulunduğu kaynaklardan biri de Amerika’nın Asya ülkelerine yönelik yaptığı ve Soğuk Savaş politikalarının sesi görevini yerine getiren Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu) kanalı.

    Virüs skandalına ilişkin üretilen teoriler, 17 Mart’ta bilimsel “Nature” dergisinde yayınlanan, ABD, İngiltere ve Avusturyalı bilim adamlarının araştırma ve değerlendirmelerini içeren bir makale ile çürütülmüş bulunuyor. Makale tüm bu iddialara ilişkin olarak şu sonuca varıyor: “Yaptığımız tüm analizler açıkça SARS-CoV-2 nin bir laboratuvar ürünü olmadığını ya da bilinçli olarak üretilmediğini ortaya koyuyor.”

    Ancak son haftalarda virüsün üretildiğine yönelik skandal haberlere, 14 Nisan’da milyarder Jeff Bezos’un sahip olduğu Washington Post gazetesinde, gazeteci Josh Rogin imzasıyla yayınlanan bir makale ile devam edildi. Rogin makalesinde “Yeni virüsün Wuhan laboratuvarlarından gelip gelmediğini bilmiyoruz” demesine rağmen, bütün makalesi boyunca dönüp dönüp virüsün söz konusu laboratuvarlardan geldiğini söylüyor.

    ABD, Pekin büyükelçiliğinin 2018 yılındaki diplomatik bir yazışma belgesini ise kaynak olarak gösteriyor.

    Rogin’in kaynaklarından biri de Xiao Qiang adlı Çinli bir aktivist. Amerika’yı üs edinen Qiang, Berkley Üniversitesinde “sanal aktivizm” ve “elektronik özgürlük” dersleri veriyor. Qiang, Rogin’in makalesinde “araştırmacı bilim insanı” olarak tanımlanıyor. Profesörlüğüne ilişkin herhangi bir akademik belgesi yok. Elindeki tek belge Çin’de bulunan Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden aldığı bir belge. Qiang’ın sözkonusu makaleye konu olan söylemleri, bilim insanları tarafından yoğun eleştirilere hedef oldu.

    Columbia Üniversitesinden Biyolog Angela Rasmussen ve Utah Üniversitesinden (virolog) Stephen Goldstein “temelleri olmayan, dayanaksız” ve “bilimsel olarak altı doldurulamayan iddialar” olarak değerlendirdiler.

    Rogin makalesinde bilimsel düşüncelere yer vermemekle eleştirilince, sonradan, “virüsün üretildiği”ni konuştuğu bilim insanlarının kendisine söylediğini açıkladı. Ancak bu bilim insanlarının kimler olduğuna dair bir tek isim bile veremedi. Ayrıca yazdıklarına dayanak olarak gösterdiği diplomatik yazışma belgesinin tümünün basına açıklanması isteğini de reddetti.

    Rogin’in makalesi kısa sürede atıfta bulunulan bir makale durumuna geldi. Fox News’e bağlı gazeteciler makaleye geniş yer vererek yeniden yayınladılar. Amerika’nın gerici senatörleri, MSNBC gibi “liberal” yayın yapan medya kuruluşlarının Chris Heinz gibi muhabirleri, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve sonuç olarak Donald Trump, Çin’i sorumlu olarak gösteren yayın va açıklamalara ağırlık verdiler.

    Bu arada Rogin’in uzun yıllardan beri gerici Amerikan politikalarının danışman ve mühendisi olarak da çalıştığını belirmek gerekir.

    2013 yılında Rogin gerici köşe yazarlarından Eli Lake ile beraber ortak bir röportaja imza atmış ve sözde Al Kaide üyelerinin bir telefon konuşmasını deşifre etmişlerdi. Röportajın güvenilir olmadığı yönünde yoğun eleştiriler gündeme gelince “geri çekilmek” zorunda kalmışlardı.

    Rogin bu “röportajdan” iki yıl sonra başka bir skandal haber yapmış ancak bu defa daha kötü yakalanmıştı. Rogin, Rus tanklarının Rusya yanlısı Ukraynalılarla birlikte Ukrayna içlerine hareket ettiklerini haberleştirmiş ve fotoğraflar yayınlamıştı. Ancak fotoğrafların geçmiş yıllarda Güney Osetya’da çekildiği ortaya çıkmıştı.

    Rogin’in makalesi akıllara New York Times Muhabiri Judith Miller’in Irak’ın kitle imha silahlarına ilişkin kanıtsız haberini getiriyor. Haberin yayınlandığı günlerde Bush hükümeti Irak’a saldırı hazırlıkları yapıyordu. Miller yalanlara dayanan kanıtları Bush hükümetinden almış ve kendisine cezaevi yolu görünmesine rağmen bilgileri verenlerin kimliklerini açıklamaya yanaşmamıştı.

    Rogin’in hiçbir kanıt ve bilimsel araştırmaya dayanmayan savları medya kuruluşları tarafından kullanılmaya devam ediyor.

    Wuhan laboratuvarı biyoloji alanında en güvenli araştırma merkezi olarak biliniyor. Dünyada benzeri olan çok sayıda araştırma merkezleri var. Bunlardan 13 tanesi Amerika’da bulunuyor.

    Wuhan, Fransız ve Çin hükümetlerinin iş birliği yaptığı bir kuruluş. 2015 yılında açılmasından bu yana en az sekiz defa Fransız bilim insanları ve hükümet yetkilileri merkezi ziyaret etmiş bulunuyorlar.

    Macron hükümetinin sözcüsü, skandal haberlerini yalanlamak zorunda kaldı ve “Bugüne kadar Covid-19’un Çin’in Wuhan araştırma merkezinde ortaya çıktığına ilişkin Amerikan basınında çıkan haberleri doğrulayacak hiç bir kanıtın olmadığını belirmek istiyoruz” dedi.

    Kaynak: İmerodromos
    Çeviren: Seyit Aldoğan

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