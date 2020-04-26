Cezaevinden tahliye oldu: Oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalıştı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak’taki apartmanın birinci katında saat 05.30 sıralarında evden dumanlar yükseldiği fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, evin oturma adasındaki küçük çaplı yangını kısa sürede söndürürken, koltuk üzerinde 47 yaşındaki Mustafa K.’nin yanmış cesedini bulundu.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede, Mustafa K.’nin başına keserle vurulup, yakılarak, öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine polis Mustafa K.’nin babası 66 yaşındaki Eşref K.’yi gözaltına aldı. Eşref K.’nin, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürdüğü için girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu tespit edildi.

Polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Eşref K.’nin, yanında kaldığı oğlunu, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip, cinayeti kendi işlemek zorunda kaldığı için koltukta uyurken önce başına keserle vurduğunu ardından da yattığı yeri ateşe vererek öldürdüğünü söyledi.

Eşref K.’nin olayda kullandığı keser de evdeki aramada koltuğun altında bulundu. Eşref K.’nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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