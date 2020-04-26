‘Urfa Cezaevinde salgın önlemi yetersiz’

Urfa Cezaevindeki hasta tutuklu Halit Yıldıztekin, salgına karşı önlem adı altında tutukluların “tek koğuşta” toplatıldığını iddia etti. Aynı cezaevinde tutulan Serhat Bulut ise, salgına karşı hiçbir önlem alınmadığını paylaştı. Jiyan Yıldıztekin, babasının sağlık durumu ve perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde babasının aktarımlarına ilişkin konuştu.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre Yıldıztekin, babasının kendisine cezaevi idaresinin salgına karşı önlem adı altında tutukluları tek koğuşta topladıklarını aktardığını belirtti. Bu durumdan kaynaklı endişelerinin arttığını belirten Yıldıztekin, “Her akşam ateş ölçüyorlarmış. Bir de yemekleri kapıda veriyorlarmış. Bu durumu çözer mi? Biz tedirgin olmayalım diye kim bilir daha neleri anlatmıyor” dedi. Babasının bir ay önce cezaevinde anjiyo olduğunu paylaşan Yıldıztekin, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) aracılığıyla Adalet Bakanlığına defalarca “Hasta ve Engelli tutukluların serbest bırakılması” talebiyle dilekçe yazdıklarını aktardı. Yıldıztekin, tüm taleplerine rağmen olumlu bir sonuç alamadıklarını belirtti.

TUTUKLU BULUT: ÖNLEM YOK

Aynı cezaevinde tutuklu bulunan Serhat Bulut ise, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde salgına karşı herhangi bir önlem alınmadığına değindi. Bulut, ailesine şunları aktardı: “Mahmut Kaya adında arkadaşımız ve 5 kişi hastaneye götürüldü. Durumları ne oldu bilgimiz yok. Burada kanser hastasından tutun, akciğer hastası olan birçok kişi var. Hiçbiri tedavi edilmiyor. İstenen ilaçları da vermiyorlar. Bir diğer durum ise hâlâ cezaevinde salgına karşın bir önlem alınmış değil. Bir tek telefon görüşmelerine gittiğimizde bir maske veriyorlar o kadar.” Telefon üzerinden MA’nın ulaştığı cezaevi idaresinden bir personel ise, iddialara ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek, bilgi paylaşacak yetkilinin hazır olmadığını dile getirdi.

HASTA TUTUKLU YILDIRIM İÇİN KAMPANYA

5 yıldır Elazığ Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hozat İlçe Örgütü Eş Başkanı Deniz Yıldırım geçtiğimiz aylarda kolon kanserine yakalanmış ve ameliyat olmuştu. Bu süreçte bağırsakları dışarıda olduğu halde tahliye edilmeyerek tek kişilik odada tutulan 48 yaşındaki Yıldırım’ın tahliyesi için ailesi tarafından Change.org’da imza kampanyası başlatıldı. Deniz Yıldırım’ın kızı Asmin Yıldırım infaz yasasının adaletsiz bir şekilde uygulandığını dile getirerek “En azından hasta tutuklular bu süreçte ev hapsine çıkarılır diye düşünüyorduk. İlerleyen zamanlarda ciddi önlemler alınmazsa büyük kayıplar verebiliriz. Bunu söylemek acı ama gerçek. Bizler artık ailelerimizin çıkması derdini bırakıp sağlığına yoğunlaşmış durumdayız. Önerilerimiz bu yöndedir” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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