AKP'de Fatma Şahin krizi: FETÖ ve PKK benzetmelerini doğru bulmuyorum

Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in CHP'li belediyelere yönelik "FETÖ ve PKK eleştirilerini doğru bulmuyorum" sözleri ortalığı karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtmasını eleştirirken "FETÖ" ve paralel yapı benzetmelerinde bulunmuştu. Şahin'e katıldığı bir TV programında bu sözler soruldu. Fatma Şahin’in “Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız. Yol ve yöntemlerimiz farklı olsa da oturulur konuşulur. Ki zaten söylendiğinde de böyle bir benzetme üzerinden gidilmedi, genelleştirme üzerinden gidildi. FETÖ, PKK benzetmesini, böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum” dedi.

AKP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarını Fetö , PKK faaliyetlerine benzetmesini kabul edemeyeceklerini ve doğru bulmadığını fade etti... pic.twitter.com/hgaYUlFcXd — Hasan Dağ (@HasanDa33511670) April 25, 2020

Şahin'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter gündeminde en çok konuşulan kişi haline gelen Fatma Şahin ile ilgili binlerce mesaj paylaşıldı.

ŞAHİN'DEN YENİ AÇIKLAMA: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Fatma Şahin, sosyal medyada gündem olmasından bir süre sonra resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmediğini, sözlerinin çarpıtıdıldığını ileri sürdü.

Bir radyo ve YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anılmadan sorulan soruya verdiğim cevap, sanki Cumhurbaşkanımızın görüşlerine karşı ifadeler gibi yansıtıldı. Konuşmamın tamamı dinlendiğinde asla böyle bir niyetin olmadığı açıkça görülecektir. — Fatma Şahin - #EvdeHayatVar