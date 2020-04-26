26 Nisan 2020 17:50

ÇAYKUR’un üç yıllık zararı 1,5 milyar liraya ulaştı

2017'de Varlık Fonuna devredildikten sonra yüksek faizle borçlanarak rekor düzeyde alım yapan ÇAYKUR, üç yıldır zarar ediyor.

ÇAYKUR logosu

ÇAYKUR logosu

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildikten sonra yüksek faizle borçlanarak rekor düzeyde alım yapan ÇAYKUR, 2019 yılında yine zarar etti. Özelleştirmeye zemin hazırlamak için bilinçli olarak zarar ettirildiği iddia edilen ÇAYKUR’un, fona devredildikten sonraki toplam zararı 1 milyar 559 milyon liraya ulaştı. 2018 yılından bu yana AKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Alim tarafından yönetilen ÇAYKUR her yıl zarar ediyor.

    BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, ÇAYKUR, 2014’ten TVF’ye devredildiği 2017’ye kadar 116 milyon lira kâr etti. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı fona devredildikten sonra kurum görülmemiş büyüklükte zarar etmeye başladı.  2018 yılındaki 657 milyon liranın geçmiş yıl zararına eklenmesi sonucunda 2019 yılına devreden geçmiş yıl zarar tutarı 1 milyar 151 milyon lira oldu.

    VARLIK FONU YARAMADI

    Varlık Fonuna devredilmeden önce kârdaydı:

    • 2014 - 12 milyon kâr
    • 2015 - 22 milyon kâr
    • 2016 - 82 milyon kâr

    Varlık Fonuna devredildikten sonra zarara geçti

    • 2017 - 267 milyon zarar
    • 2018 - 657 milyon zarar
    • 2019 - 635 milyon zarar

    ALACAK 842 MİLYON TL

    Kurumun ticari alacaklar hesabı 2018 yılına göre 322 milyon TL arttı. 2018 yılında 519 milyon TL olan alacak tutarı geçen yılın sonunda 842 milyon TL olarak gerçekleşti. Rapora göre, ÇAYKUR’un bankalara olan kredi borçları 2019 sonunda 3 milyar 498 milyon liraya çıktı. 2018 yılında 2 milyar lira olan banka kredileri bir yılda 1 milyar 442 milyon lira arttı. Ticari borçlar 6 milyon 751 bin lira artışla 19 milyon 294 bin lira oldu. Kurumun 2019 yılı dönem sonu itibarıyla satıcı firmalara 14 milyon 451 bin TL borcu bulunuyor. Bu borcun 13 milyon 962 bin TL’si büyük reklam kampanyalarıyla tanıtılan ancak hedeflenen pazar payına ulaşamayan DİDİ isimli soğuk çaydan kaynaklandı.

    395 MİLYON TL FAİZ ÖDENDİ

    ÇAYKUR’un 2019 yılında bankalara ödediği faiz miktarları:

    • Ziraat Bankası - 125 milyon lira
    • Vakıflar Bankası - 88 milyon lira
    • Halk Bankası - 53 milyon lira

    REKLAMA 36 MİLYON

    Dünyanın en çok çay tüketen ülkesi olan Türkiye’de çay satabilmek için kurum, 36 milyon 367 bin TL’lik reklam yaptı. Fuar, festival gibi etkinliklere harcanan tutar ise 896 milyon TL oldu.

    Reklam giderleri nerede kullanıldı?

    • Spor klüpleri, salonları ve stadyum - 18 milyon
    • Televizyon ve radyolar - 9 milyon 907 bin
    • Çay, şemsiye, kupa vb - 5 milyon 849 bin

    (EKONOMİ SERVİSİ)

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