26 Nisan 2020 16:54

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, canlı yayınlara başladı

Koronavirüs salgını sürecinde işçilerin sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan yaşadığı sorunları gündeme getiren İİSŞP, sesini canlı yayınlarda yaptığı programlarla da duyurmaya başladı.

İİSŞP'nin Youtube üzerinden yaptığı yayınlardan ekran görüntüsü.

İİSŞP'nin Youtube üzerinden yaptığı yayınlardan ekran görüntüsü.

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Son yıllarda vergide adalet, kıdem tazminatı hakkının korunması, sendikal özgürlüklerin güvence altına alınması gibi konularda kamuoyu yaratan İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlar yaparak da sesini duyurmaya başladı.

    Özellikle koronavirüs salgını sürecinde işçilerin sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan yaşadığı sorunları gündeme getiren, yaygın ve ücretsiz test-zorunlu haller dışındaki işlerin ücretli izin karşılığında durdurulması gibi taleplerle gündem yaratan Platformun, yaptığı canlı yayınlarda İİSŞP’ye bağlı sendika şubelerinin yöneticilerinden akademisyenlere dek birçok konuk alıyor.

    23 Nisan 2020 tarihinde ilk olarak Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İstanbul Şube Başkanı Nedime Mutlu Yıldırım’ı konuk alarak yayına başlayan Platform, 24 Nisan 2020 saat 14.00’de Belediye-İş İstanbul 2 nolu Şube Başkanı Erol Özdemir’i ve saat 21.30’da Dr. Ceyhun Güler’i ağırladı. 25 Nisan 2020 saat 18.00’de ise Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 nolu şube başkanı Ahmet Arıkan, Platformun misafiri oldu. Şube başkanlarıyla yapılan görüşmelerde Platformun işçi sınıfı için taşıdığı önemden koronavirüs sürecinde sağlık ve belediye işçileri olmak üzere tüm çalışanların sorunları ve talepler masaya yatırılırken, Dr. Ceyhun Güler ise ev işçisi olarak çalışan kadınların sorunlarını gündeme getirdi. Güler, salgın sürecinde işsiz kalan, gelir ve iş güvencesi bulunmayan, baskıya ve şiddete maruz kalan ev işçilerinin sorunlarını aktardı.

    “SALGININ BEDELİNİ İŞÇİLER ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR”

    Canlı yayınlara katılan şube başkanları, İstanbul özelinde konfederasyon ayrımı olmaksızın sendika şubelerinin bir araya gelmesinin Türkiye işçi sınıfı mücadelesi için taşıdığı önem vurgulandı. Türkiye Sağlık-İş Şube Başkanı Nedime Mutlu Yıldırım, “İstanbul gibi bir metropolde sorunlarımız ortak ise taleplerimiz ve mücadelemiz de ortak olmalı” mesajını verdi.

    "KONFEDERASYON AYRIMI GÜTMEMEK ÖNEMLİ"

    Belediye-İş Şube Başkanı Erol Özdemir de dayanışmanın konfederasyon ayrımı gütmeksizin gösterilmesinde Platformun önemli bir işleve sahip olduğunu hatırlattı.

    “TABANDA BİRLEŞME OLURSA TAVANDA DA OLUR”

    Genel-İş Şube Başkanı Ahmet Arıkan da sermayenin ve hükümetin bir arada emekçi haklarına yönelik saldırılarına karşı, sendikaların yerelde konfederasyon ayrımı gözetmeksizin birleşmesinin önemini “tabanda birleşme olursa tavanda da olur” diyerek vurguladı. Yapılan yayınlarda şube başkanlarının uzlaşı sağladığı bir başka konu da Platformun konfederasyonlara ve sendikalara bir alternatif olmadığı idi.

    Yapılan yayınlarda şube başkanlarının özellikle üzerinde durduğu konulardan birisi de salgın sonrası süreçte hükümetin aldığı tedbirler oldu. Açıklanan önlem paketlerinde emekçilerin haklarının bir bir ellerinden alındığı, çalışmaya devam etmek zorunda olmalarına rağmen sendikal özgürlüklerinin toplu iş sözleşmesi prosedürlerinin askıya alınması suretiyle ellerinden alındıklarını vurguladı. Salgının ardından meydana gelen ekonomik krizin faturasının işçilere yıkılmak istenmesine yönelik eleştiriler getirildi.

    “EN TEHLİKELİ İŞKOLLARI: SAĞLIK VE GENEL İŞLER”

    Başta sağlık sektörü olmak üzere genel hizmetlerin sunulduğu işyerlerinde çalışanların hem kendileri hem de aileleri için en riskli grupları oluşturduğu, yapılan yayınlarda vurgulandı. Buna karşın şube başkanları, zorunlu olarak çalışmaya devam eden bu emekçiler için ekonomik ve sosyal haklar yönünden ayrımcılık yapılmadan iyileştirilmeler yapılmasını talep etti. Nedime Mutlu Yıldırım, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme, barınma olanakları ve benzeri ekonomik ve sosyal olanaklardan koşulsuz ve ayrımsız bir şekilde tüm sağlık ekiplerinin yararlanmasını talep ederken; Erol Özdemir ve Ahmet Arıkan da belediyelerde çalışan emekçilere ayrım gözetmeksizin kadrolarının verilmesi, toplu iş sözleşmelerinden her işçinin faydalanabilmesi çağrısını yaptı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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