Maltepe Belediyesi işçileri: Birliğimizden kuvvet doğar, birlikte başaracağız

Fatih TORUM

İstanbul

Belediye işçileri salgın döneminde iş yükleri en fazla artan, en fazla risk altında olan kesim arasında yer alıyor. Maltepe Belediyesinde görüştüğümüz işçiler ve sendikacılar, kronik rahatsızlığı olanların izinde olması ve evde kalanların çoğalması nedeniyle iş yüklerinin neredeyse 10 kat arttığını söyledi. Buna karşılık başta toplu sözleşme olmak üzere haklarını alamadıklarını dile getiren işçiler, 1 Mayıs’ı talepleriyle bulundukları her alanda kutlanmaya hazırlanıyor.

Belediyede örgütlü DİSK/Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu, İşçilerin fedakarca çalıştığını belirterek, talepleri şöyle sıraladı: “Aktif çalışanlar için yaygın test uygulanmalıdır. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, temel tüketim maddelerine gelen zamlar nedeniyle de asgari ücretten vergi kesintileri yapılmamalı, işsiz kalanlara, sigortasız çalışan tüm işçilere de asgari ücret tutarında destek sağlanmalıdır. Sahada çalışan tüm belediye işçileri için de bir maaş tutarında risk pirimi verilmeli, koruyucu ekipmanlar çoğaltılmalıdır.” Okuducu, kitlesel 1 Mayıs yapılamasa bile bulundukları her alanda ve sosyal medyada 1 Mayıs’ı kutlayacaklarını bildirdi.

ZAMLARLA HAYAT DAHA DA ZORLAŞTI

Salgının en başta işçileri vurduğunu söyleyen Genel-İş 2 No’lu Şube Yönticisi Umut Karslı da “Genelgeyle toplu iş sözleşmesi dönemimizin ötelenmesiyle, 12 Eylül’de dahi olmayan uygulamalarla sendikal haklarımızı tırpanlamak istiyorlar. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi çeşitli uygulamalarla ilgili belediyelerde girişimler söz konusu. Bu Anayasaya da aykırı. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Tüketim maddelerine sürekli zam geldiğini ve hayatın zorlaştığını ifade eden Karslı, şöyle devam etti: “Belediyede işçilerin ne kadar önemli olduğu bu süreçte ortaya çıkmıştır. Temizlik işçisinden zabıtasına birçok birimde fedakarca çalışılıyor. Kitlesel olarak kutlayamayacaksak da yine de 1 Mayıs’ı kutlayacağız. Bunun ile ilgili çalışmalarımızı, görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

İŞ YÜKÜ 10 KATINA ÇIKTI

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri İşyeri Temsilcisi Serkan Bal, salgın döneminde sağlıkçılar kadar mücadele verdiklerini dile getirdi. İş yüklerinin çoğaldığını ifade eden Bal, “Eskiden bir konteynırken şimdi işimiz on konteynıra çıktı. Bu süreçte işçi sınıfının unutulmuş kitlesiyiz. Hatırlanmamız gerekiyor. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yaptığımız iş göz önünde bulundurularak ödüllendirmenin yapılmasını ve risk pirimi almak istiyoruz. Toplu sözleşme sürecimizin ötelenmesi gittikçe mağduriyeti arttırıyor. Bakkala markete gittiğinizde size eski fiyattan ürün vermiyor. Asgari ücret farklarımızı bile alamamışken bu sorunlar karşısında mağduriyetimiz artıyor. Birleşmek ve örgütlenmek gerekiyor” dedi.

TOPLU SÖZLEŞME BEKLENMEDEN ZAM YAPILMALI

Evrensel’e konuşan bir belediye işçisi de şunları söyledi:

“İşyerlerinde sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Kronik hastalığı olan işçilerin izinleri nedeniyle iş yükümüz artmış bulunuyor. İki kişinin yaptığı işi artık bir kişi yapıyor. Koruyucu ekipmanlarımızın geliştirilmesi gerekiyor. Eve döndükten sonra ‘Acaba hastalık bulaşır mı?’ korkusuna kapılıyorum. Çocuğumu kucağıma alıp sevemiyorum. Bu dönemde hak kayıplarımız söz konusu. Hepimize yaptığımız işten dolayı performans ödüllendirilmesi yapılması gerekiyor. Toplu sözleşmemiz ertelendi. Bu dönemde toplu sözleşme uygulanana kadar en az enflasyon oranında yüzde 12-15 arasında ücretlerimiz arttırılmalıdır. Yine bu dönem yılın 6’ıncı ayından sonra maaşlarımızda vergi kesintileri olacak. Bu da işçilerde 350-400 lira, şoförlerde ise 500-600 lira kesinti demek. Yine salgınla ilgili sadece belirti gösteren işçilere test yapılıyor. Tüm işçilere belli periyotlarla test yapılmalıdır. Şantiye girişlerine ateş ölçer termal kameralar yerleştirilmelidir. Şantiye içi araçlar sürekli dezenfekte edilmelidir.” İşçi 1 Mayıs’la ilgili de “İşçilerin insanca yaşayacağı bir ücret ve salgın döneminde işçilerin haklarını alabilmesi için işten gelen gücümüzü kullanırsak kazanırız” dedi.

Bir başka işçi ise şunları dile getirdi: “Bu salgın sürecinde mağdur durumdayız. Her yıl 3-4 yıl geriye gidiyoruz. Ek iş yapmak durumda kalıyoruz, sürekli bankalara borçlanıyoruz. Koruyucu ekipmanlar var ama yetersiz. İnsanlar sokaklara maske eldiven ve tıbbi atıkları atıyorlar, zor şartlarda çalışıyoruz. Personel eksikliği nedeniyle bölgelerimiz çoğaldı, iş yükümüz arttı. Bizlere geçen yerel seçimler döneminde verilen sözler tutulmadı. Yönetimlerde ayrımcılık ortadan kalkmalı. 1 Mayıs’la ilgili de birlikten kuvvet doğar sloganımız birlikte başaracağız olmalı.”

Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)