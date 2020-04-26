Edremit Demokrasi Platformu: 1 Mayıs’ta taleplerimizi duyuralım

Edremit Demokrasi Platformu, 1 Mayıs’ı işyerinde ve emekçilerin bulunduğu her yerde kutlama çağrısı yaptı. İşçi ve emekçilerin hayatının hiçe sayıldığı belirtilen açıklamada, emekçilere virüs ya da açlıktan ölüm dayatan tek adam rejimine dur denmesi gerektiği belirtildi. Ücretli izin, zorunlu olanlar hariç üretim ve hizmetlerin durması, kaynakların halkın ve emekçilerin sağlığı ve ihtiyaçları için harcanmasının da içinde olduğu taleplerin dile getirildiği açıklamada, “1 Mayıs’ta bulunduğumuz işyerlerimizde ve bulunduğumuz her yerde sağlığımız, işimiz ve geleceğimiz için taleplerimizi duyurmak için şimdiden çalışalım” çağrısı yapıldı. (Balıkesir/EVRENSEL)

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