26 Nisan 2020 15:56

Öğrencilerden dua ve hadis videoları istendi: Bu proje hangi müfredata dayanıyor?

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin dua ve hadis okuyarak video çekmelerini istedi. CHP'li Süleyman Bülbül, “Bu proje hangi müfredata dayanarak yürütülüyor?” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: CHP Basın Merkezi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin dua ve hadis okuyarak video çekmelerini istedi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de İl Milli Eğitim Müdürünün bu skandal talebini Meclise taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bülbül, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ramazan ayının başlamasıyla birlikte “Eğitimde Ramazan Günlükleri” adıyla etkinlik düzenlendiğini ve proje kapsamında dua ve hadis okuma, kapı süslemesi gibi etkinlikler yer aldığını belirtti.

İlçe müdürlüklerine “Öğrencilerimizin yapacağı bu etkinliklerin bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarımızda ve Aydın Öğrenci Akademisi web sitesinde yayımlamak üzere öğretmenlerimizin göndermesini rica ederim… Dua videolarımız da gelmeye başladı. Hayırlı Ramazanlar Dilerim” şeklinde mesaj gönderildiğini belirten Bülbül, “Gönderilen bu mesaj, çağdaş, bilimsel ve laik eğitime aykırı olduğu gibi öğrencilerin evde devam ettikleri eğitim sürecine katkı sağlamamaktadır. Yapılan bu etkinlik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün değil Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumların işi olmalıdır” dedi.

“ÖĞRENCİLER ARASINDA AYRIM OLACAK”

Bülbül önergesinde şu soruları yöneltti: “Bu proje hangi müfredata dayanarak yürütülmektedir? Söz konusu projeden Bakanlığın bilgisi var mıdır? 18 yaşından küçük çocukların yüzlerini ve kimlik bilgilerinin de yer alacağı videolarının yayımlanacağı proje ile ne amaçlanmaktadır? Öğrencilerin yayımlanacak videoları sonrasında oluşacak herhangi bir sorunda hukuki sorumluluk Bakanlığınız tarafından alınacak mıdır? Uygulama projeye katılan ve katılmayan öğrenciler arasında bir ayrıma yol açmayacak mıdır? Bu proje bilimsel, çağdaş ve laik eğitim sistemine ne kadar uygundur?” (HABER MERKEZİ)

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